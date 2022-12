Deuda Pública: más de US$ 1.245 millones en diez meses

Los datos de la cartera dan cuenta que al décimo mes del año el nivel de endeudamiento ya aumentó US$ 1.245,2 millones, lo que implica 9,1% más con respecto a diciembre de 2021.

La deuda pública correspondiente a la administración central y a las entidades descentralizadas, pasó de US$ 13.631,3 millones, equivalente a 34,6% del PIB, registrado en diciembre del año pasado; a US$ 14.876,5 millones, equivalente al 37,2% del PIB, en octubre último.

A la administración central le corresponde de este total US$ 13.294,8 millones, lo que representa el 33,2% del PIB; en tanto que a las entidades descentralizadas US$ 1.581,6 millones, que equivale al 4,0% del PIB.

El saldo total al cierre del año será mucho mayor aún, teniendo en cuenta que a estos números se deberán a sumar la deuda de noviembre y diciembre.

Las autoridades de Hacienda defendieron siempre que el nivel de endeudamiento es razonable y consideran que el tope debe estar en 40% del PIB, en tanto que para los economistas del sector privado y exministros de Hacienda, la deuda actual ya supera el nivel de prudencia y piden poner freno para reducir el déficit fiscal.

Prevén déficit fiscal del 3%

Hacienda ratificó la semana pasada que cerrarán el ejercicio fiscal con un déficit del 3% del PIB, tope autorizado por ley de presupuesto. A noviembre el saldo rojo se situó en 2,2% y el anualizado en 3,7%.

El plan de convergencia prevé que para el año venidero se baje el déficit a 2,3%, lo que ya está contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 que está en estudio en el Congreso.

La duda sobre el cumplimiento del referido plan radica en 2024, ya que para el final de ese año se deberá volver al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero tras los aumentos del gasto rígido en el proyecto de presupuesto 2023 se pone en peligro el cumplimiento de esta meta.

El riesgo es porque los legisladores aprobaron para el año próximo aumentos salariales y creaciones de cargos, como parte de sus campañas electorales, y estos gastos rígidos en muchos casos serán financiados con un nuevo endeudamiento mediante la colocación de bonos del Tesoro.

Proyecto de presupuesto 2023

El proyecto de presupuesto 2023 presentado por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación, prevé la emisión de bonos por US$ 548.104 millones, pero la Cámara de Senadores aumentó a US$ 565.210 millones, diferencia para financiar gastos corrientes en Salud y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La Cámara de Diputados, sin embargo, al ratificarse en su versión inicial e incorporar el aumento para Salud, redujo levemente la emisión programada.

Hacienda había informado en su momento que para el año venidero el servicio de la deuda crece 9% con relación a lo previsto para el presente ejercicio, en total se pagará por la deuda US$ 1.046 millones, US$ 901 millones corresponden a la deuda externa y US$ 145 millones a la deuda interna.

Además, incluye amortización por US$ 402 millones y por intereses y comisión US$ 644 millones, por compromisos asumidos con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro.

Endeudamiento desde 2018

En lo que va del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (ANR), la deuda aumentó US$ 6.835,6 millones, principalmente entre 2019 y 2020 para enfrentar la caída de la economía y la pandemia por covid-19, respectivamente.

En 2018 los compromisos sumaban US$ 8.040,9 millones, 19,8% del PIB; y a octubre de 2022 subió a US$ 14.876,5 millones, 37,2% del PIB.

El 44,3% de la deuda son compromisos asumidos a través de préstamos de organismos financieros internacionales, el 52,3% a través de bonos del Tesoro y el 3,4% restante vía inversiones realizadas vía Ley N° 5074/2013 o llave en mano.