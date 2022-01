Usarán US$ 34 millones del metrobús para “equipar” oficinas del Puerto

El MOPC, cuyo titular es Arnoldo Wiens, informó a ABC Color que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya aprobó para que la institución siga utilizando el saldo del préstamo del fallido metrobús, para completar las obras que faltan en el Puerto de Asunción y, además, para “equipar” las torres que ya están concluyendo en esta zona de la capital para seis ministerios.

Se trata de un total de US$ 34 millones que servirán para la compra de mobiliarios, instalación de cableados, accesos, entre otras inversiones, para que seis ministerios se puedan mudar en las torres en construcción, que hasta la fecha ya tienen un avance general de 93%.

En principio, Obras Públicas pretendía utilizar el remanente del préstamo del fracasado plan sin la aprobación del Congreso, pero ahora informó que remitirán un proyecto de ley para que el componente metrobús se pueda utilizar en la parte del programa de reconversión urbana. “Esperamos remitir eso en marzo, para que se trate tras el receso parlamentario en marzo. La idea es licitar lo que falta ad referéndum de la aprobación del Congreso”, informó la Dirección de Comunicaciones de la institución, ante la consulta de este diario.

Cuando se insistió en por qué se requerirá tanto dinero para “equipar” las oficinas de Gobierno, señalaron que en su momento se darán a conocer los pliegos con los detalles de las inversiones que se realizarán.

Detalles del préstamo

Recordemos que el préstamo que se aprobó en el 2013 para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” fue de US$ 144 millones. De ese total, 125 millones corresponde a financiamiento del BID, US$ 19 millones de la OFID (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y, además, se previó US$ 16 millones como contrapartida local.

De este empréstito, solo US$ 22,1 millones debían destinarse para la “reconversión urbana”, de los cuales solo US$ 13,6 millones correspondía a las oficinas de Gobierno. El resto del dinero, US$ 121,9 millones, debía utilizarse para el metrobús propiamente y la administración del programa, además de otros imprevistos.

Sin embargo, la administración del ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya violó esta ley que aprobó el préstamo, porque amplió sideralmente la contrapartida local para poder ejecutar la construcción de las oficinas de Gobierno, que terminarán costando US$ 85,1 millones. Solo el 15% de esta obra financia el BID, pero el contrato se rige con sus reglas, evadiendo la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Actualmente, la administración de Arnoldo Wiens pretende usar los recursos que fueron aprobados para el fracasado metrobús en otras obras del Puerto. De los fondos previstos, ya se utilizaron al menos US$ 50 millones, por lo que al menos US$ 70 millones no se llegaron a utilizar. De este monto, unos US$ 34 millones es lo que quieren seguir invirtiendo del préstamo de la fracasada obra.

Torres con 93% de avance

Las futuras oficinas de Gobierno exhiben un avance general del 93%, cerrando el 2021 en plena etapa de terminaciones generales. “Las 5 torres escalonadas están concluidas, así como la colocación del cielo raso y las instalaciones sanitarias”, informó el MOPC.

Resaltó que actualmente, se llevan a cabo los ajustes y trabajos finales, como la colocación de alfombras, pintura final y la terminación de conexiones, tanto de la parte eléctrica como de las señales débiles.

Por otro lado, el eje cívico (parque con estacionamiento subterráneo) presenta un avance total del 90%, donde se realizan labores de paisajismo con el relleno de canteros, plantaciones de especies aprobadas, terminaciones de barandas y de las fuentes de agua.

Las cinco torres que se están construyendo están a cargo del Consorcio TBI –integrado por empresas paraguayas Tecnoedil SA, Alberto Barrail e Hijos SA y la Constructora Itasa SA– que está representado por Carlos María Orué Gusmao, Rolando Ríos Tomboly y Alberto Barrail.

La obra fue adjudicada por G. 478.828 millones (US$ 71,5 millones al cambio actual), pero el monto del contrato ya se incrementó a G. 574.579 millones (US$ 85,8 millones), es decir; ya se registró un sobrecosto de 95.750 millones (US$ 14,3 millones), que representa un incremento del 20%. Esto justamente porque agregaron el eje cívico, para aumentar la cantidad de estacionamientos.