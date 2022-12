PGN 2023: Congreso aumentó emisión de bonos a más de US$ 565 millones

El proyecto de ley de presupuesto 2023 presentado por el Poder Ejecutivo contemplaba la emisión de bonos por US$ 548,1 millones, para financiar programas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), viviendas a ser construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y para el pago de la deuda pública a cargo del Ministerio de Hacienda.

Los legisladores durante el estudio del proyecto de presupuesto realizaron reasignaciones en diversos sectores, incluyendo aumentos salariales para funcionarios, bonificaciones y creaciones de cargos para la clientela política.

En ese proceso también se recortaron fondos del MOPC previstos para obras y estos rubros fueron trasladados al Ministerio de Salud Pública para financiar gastos corrientes, operación que permitió liberar los recursos genuinos para cubrir los aumentos salariales.

Al no poder, sin embargo, financiarse los gastos corrientes con los préstamos de organismos multilaterales que estaban para obras, los parlamentarios decidieron aumentar la emisión de bonos del Tesoro a US$ 565,2 millones, lo que implica un aumento de US$ 17,1 millones con respecto al monto que había solicitado el Ejecutivo.

En aquella ocasión, los parlamentarios argumentaron que para evitar que esto impacte en el déficit fiscal de 2,3%. se reduciría el nivel de contratación de préstamo en ese mismo monto.

Distribución de los bonos

Según se había señalado en su momento e la sesión del Senado, unos US$ 13 millones fueron para Salud Pública para cubrir compras de medicamentos e insumos y poco más de US$ 4 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para la compra de tractores e implementos agrícolas.

La mayor emisión de bonos, sin embargo, se da un momento en que el Ministerio de Hacienda optó por volver a los préstamos de organismos multilaterales por las bajas tasas que deberá pagar, contrariamente a lo que sucede en el caso de los bonos que tienen tasas muy elevadas por la situación de incertidumbre que se vive en el mundo.

Aumento salarial para funcionarios en PGN 2023

Los parlamentarios no solo aumentaron la emisión de bonos, sino que también incrementaron salarios, bonificaciones y creaciones de cargos en diversas entidades públicas.

Con esto se hace más rígido el presupuesto y se pone en riesgo el cumplimiento del plan de convergencia fiscal, que prevé volver al tope de déficit fiscal de 1,5% en 2024.

Además, reasignó fondos por unos US$ 30 millones que estaban previstos para financiar gastos de capital a gastos corrientes.

El proyecto de presupuesto 2023 sancionado por el Congreso será remitido a consideración del Ejecutivo para su promulgación o veto.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya descartó un veto total y que más bien analizarán la posibilidad de un veto parcial, de tal manera a mitigar el impacto en 2023 y 2024.