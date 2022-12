PGN 2023: Senado ratificó aumentos y creaciones de cargos

Los 2.900 nuevos cargos y los aumentos salariales en diversos sectores, así como el pago de bonificaciones y otros beneficios que fueron incluidos por el Senado, quedaron confirmados en la sesión extraordinaria que se lleva a cabo en la fecha.

La Cámara Alta trató por segunda vez el PGN 2023, luego de que la Cámara de Diputados se ratificara el pasado lunes 5 en su versión aprobada en la sesión del jueves 10 de noviembre.

El monto ratificado por los diputados asciende a unos G. 105,3 billones (US$ 14.840 millones) e incorpora el aumento salarial para el personal de Salud Pública, que fue incluido por Senadores en su sesión del martes 29 de noviembre.

La ratificación necesitaba 23 votos pero obtuvo un total de 29 y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El adelantamiento del expediente fue solicitado por el senador Miguel “Kencho” Rodríguez (FG), de la comisión de Hacienda, quien presentó el dictamen a favor de la ratificación del Senado.

En cambio, Stephan Rasmussen (PPQ), también de la Comisión de Hacienda, presentó el dictamen por aceptar la versión de Diputados. Dijo que las modificaciones de la Cámara Baja tenía menos ampliaciones presupuestarias y gastos rígidos. Dijo puntualmente que Diputados eliminaron el aumento de G. 20 mil millones de “equiparaciones” salariales en el Congreso, y el aumento de G. 30 mil millones del MAG.

El Senador Pedro Santa Cruz (FG), de la Comisión de cuentas y control, defendió la la ratificación del Senado y negó los aumentos lleven a una debacle. Resaltó que no se superó el déficit fiscal establecido en la ley y dijo que hubo “prudencia” de los montos. Sostuvo que se debe reformar el sistema de recaudación a los que ganan más ya que no puede ser que se mueva una economía US$ 40 mil millones pero solo se recauda US$ 3.900 millones.