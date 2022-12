MOPC sigue sin finiquitar el contrato del metrobús “fantasma” del centro

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin cerrar el contrato del tramo céntrico del fallido metrobús, que debía construirse en el microcentro de Asunción, donde las obras nunca avanzaron, pese a que el exministro de la institución, Ramón Jiménez Gaona, realizó un pago de anticipo de G. 18.205 millones (US$ 2,6 millones al cambio actual).

Se trata del trayecto se había adjudicado en febrero de 2018 al consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA ( representado por Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (US$ 19 millones al cambio actual). El grupo fue contratado para encarar las obras en el centro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera- Mercado 4), correspondientes al tramo 1, pero los trabajos nunca se iniciaron por la falta de autorización de la Municipalidad de Asunción.

“Estamos en una etapa en la que estamos recibiendo la documentación respaldatoria de todos los gastos incurridos por el consorcio DC-Stiler. Debemos tener toda la documentación, la cual debe estar validada, porque cualquier gasto en el que incurrieron dentro del entorno del contrato debe tener documentos, recibos o facturas”, expresó el arquitecto Ricardo Riego, coordinador del programa de reconversión urbana y metrobús del MOPC.

El arquitecto señaló que una vez que se tenga cerrado los números, la Procuraduría General de la República (PGR) “tomará la posta en el cierre de este contrato en los términos que corresponda, legalmente hablando”.

MOPC sobre metrobús: garantía del anticipo sigue vigente

Según MOPC, sigue vigente la garantía bancaria del anticipo pagado a DC-Stiller, a cargo del entonces BBVA (hoy Banco GNB), de manera a que se puedan recuperar los recursos desembolsados. Sin embargo, Riego no supo precisar cuánto debe devolver la empresa del anticipo pagado, ni cuánto le corresponde cobrar por los supuestos trabajos preliminares a la obra que realizó o si harán algún reclamo a la entidad bancaria que aseguró el anticipo.

“Nosotros hemos solicitado formalmente vía nota las documentaciones, ellos (DC-Stiller) han acusado recibo y han enviado biblioratos completos de las documentaciones que se han chequeado. Además hemos tenido reuniones y estamos esperando toda esa documentación para validarla. Después se verá de llegar al acuerdo de cierre de las partes”, expresó.

Querían que ejecute Sitibús, que también se canceló

En principio, Obras Públicas pretendía que DC-Stiler se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del fracasado proyecto, pero este proyecto del exministro Arnoldo Wiens también fue cancelado, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del componente metrobús en un sistema de transporte.

Obra “avanzó” solo en tramo de Mota Engil

Recordemos que la obra del metrobús solo pudo “avanzar” en trayecto adjudicado a Mota Engil (tramos 2 y 3). El MOPC pagó unos US$ 30 millones a la portuguesa, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado. A esta firma extranjera le otorgaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). Este caso está a instancias de un arbitraje internacional, donde la empresa portuguesa Mota Engil reclama otros US$ 35 millones más.

La fiscalía tiene en sus manos una carpeta fiscal de este caso desde hace casi 5 años, pero no avanzó con las pesquisas.