ANDE duplicará capacidad de transmisión del Chaco

Para cofinanciar el proyecto de construcción de la línea de transmisión (LT) 220 kV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental, el presidente de la ANDE, Félix Sosa y la directora regional para Latinoamérica y El Caribe del KfW (Banco Alemán), Claudia Arce, suscribieron hoy el contrato de préstamo N° 31003 BMZ 2019.6821.5, el cual fue autorizado por Decreto N° 8633 del 28 de diciembre del 2022, por US$ 75.000.000.

El mencionado proyecto tiene por objetivo fortalecer principalmente el Sistema Oeste y parte del Sistema Metropolitano y Norte del país, mediante la construcción de la LT de 220 kV, la subestación Pozo Colorado y la construcción de cuatro nuevos alimentadores en la zona de influencia de la subestación Pozo Colorado. Con esto, la ANDE pretende acompañar el crecimiento de la demanda proyectada de la zona y garantizar la provisión de energía eléctrica con confiabilidad y seguridad, conforme a los criterios de planificación y contribuir al desarrollo socioeconómico de unos 350.000 habitantes de la zona de influencia del proyecto, informaron desde la empresa estatal.

“La obra constituye la tercera alimentación al Sistema Norte y su vez se constituye en la segunda alimentación al Sistema Oeste – Chaco Paraguayo, con lo cual se duplicará la capacidad de transmisión y la confiabilidad del servicio suministrado en esa parte del territorio nacional”, destacan desde la ANDE.

Indican que este refuerzo se dará teniendo en cuenta el crecimiento de las industrias lácteas, frigoríficos, cementeras, y commodities como soja y arroz en los departamentos de Presidente Hayes y Concepción, así como otros emprendimientos productivos de la región, que conllevará a la creación de nuevas empresas industriales, varias de las cuales hasta ahora no pudieron instalarse por falta de seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico, generando nuevas oportunidades laborales.

Para el logro del mencionado objetivo se tiene prevista una inversión total de US$ 126 millones, cofinanciado por KfW (Banco Alemán) por valor de US$ 75 millones, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata- Banco de Desarrollo (Fonplata) por valor de US$ 45 millones, y una contrapartida local de ANDE por US$ 6 millones.

Tras la firma del mencionado contrato de préstamo, que se hizo de manera virtual por parte de KfW, desde Alemania, y en forma presencial por el titular de la ANDE, la directora regional para Latinoamérica y El Caribe, Claudia Arce, señaló que la futura línea de transmisión es muy importante para el Sistema Interconectado Nacional y especialmente para el Chaco paraguayo. “Estamos muy felices porque pudimos concluir este proceso, que es el primer paso para la implementación, lo más rápido posible, luego de la aprobación por parte del Congreso Nacional. Vamos a seguir trabajando con ustedes a través de Fonplata, para cofinanciar otras obras en infraestructura eléctrica”, manifestó.

Por su parte, el titular de la ANDE, Félix Sosa, expresó que es de suma importancia el mencionado proyecto para esa zona del país. “Realmente esta obra será muy importante para el Chaco paraguayo, donde ha crecido exponencialmente la demanda debido a las agroindustrias instaladas en esa parte del territorio nacional. Con esta línea de transmisión a construirse, vamos a poder responder a la demanda reprimida que tenemos en la zona”, expresó.

Anunció que en la ANDE están trabajando en el borrador del pliego de bases y condiciones, para que cuando el Ministerio de Hacienda envíe al Congreso Nacional el contrato de préstamo para su aprobación, ya se tengan listos los requisitos establecidos para el llamado a licitación Ad Referéndum de la aprobación del Congreso Nacional.

Participaron de la firma del contrato, además de los ya nombrados, el director de Planificación de la ANDE, Tito Ocariz; el gerente de Portafolio-Sector Financiero y de Energía para Latinoamérica y el Caribe, Camilo Vargas, y representantes del Ministerio de Hacienda, Rodolfo Melgarejo y Sally Mayeregger.