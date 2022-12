MOPC cierra el año con una ejecución del 68% de su presupuesto y millonarias deudas

El MOPC cerró el año con una inversión de G. 4,7 billones, que representa una ejecución de 68% del presupuesto de G. 6,8 billones que tiene este año la institución para invertir en obras (nivel 500 de inversiones).

Respecto a la inversión en obras en comparación al 2021, este año se registra un pequeño incremento. En este sentido, en 2021 la apuesta en obras fue de G. 4,6 billones, mientras que este año cerró con una inversión de G. 4,7 billones.

Sin embargo, este mes, la cartera invirtió G. 608.483 millones, con una caída del 45% respecto a los G. 1,1 billones que ejecutó la institución en diciembre del año pasado.

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, el 2022 fue un año “complicado” debido a la situación presupuestaria de la institución “por la secuela que dejó la pandemia del covid-19″, lo que impidió la concreción de varias obras previstas con recursos propios.

Lea más: MOPC cerrará el año con una deuda de US$ 300 millones a contratistas

Deuda de US$ 300 millones

Según gremios del sector de la construcción, Obras Públicas cerrará el año con una millonaria deuda de unos US$ 300 millones a sus contratistas. En este sentido, el ministro de la institución, Rodolfo Segovia, había informado que se podría llegar a pagar solo US$ 40 millones más de esta deuda antes de que termine el año, pero ya no se informó si dicho desembolso se concretó.

En este sentido, el Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), informó que se pagó muy poco de las deudas a las contratistas del MOPC, pese a que se aprobaron US$ 200 millones para el efecto, a través de créditos programáticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Lea más: Bancos ya no quieren dar créditos a contratistas por millonaria deuda del MOPC

Ministro habla de récord de nuevos caminos

En su mensaje de fin de año, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, señaló que la institución cierra el 2022 con “números históricos” en cuanto a ejecución de obras y especialmente, rutas habilitadas.

“Esto se traduce en más de 3.703 km de nuevos caminos de todo tiempo, que permiten a la ciudadanía desplazarse de forma segura hacia el desarrollo económico, llegar a tiempo a los hospitales y escuelas, dando así un valor especial a cada kilómetro construido”, expresó.

Agregó que las nuevas conexiones de todo tiempo lograron sacar del aislamiento a unos 37 distritos, los cuales antes no tenían la oportunidad de acceder a una vía adecuada en los días de lluvia.