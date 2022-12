MOPC cerrará el año con una deuda de US$ 300 millones a contratistas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerrará el año con una millonaria deuda de unos US$ 300 millones a sus contratistas de las diferentes obras que están en ejecución, según los datos de gremios de la construcción.

En este sentido, el ministro de la institución, Rodolfo Segovia, señaló que se podría llegar a pagar solo US$ 40 millones más antes de que termine el año, por lo que se está dando una ralentización de las obras en el país.

“Terminamos una reunión con el Ministerio de Hacienda (MH) y tenemos una posibilidad de pagar en el año entre 41 a 55 millones de dólares, según la proyección del déficit fiscal, sobre una deuda acumulada de 288 millones de dólares a la fecha”, expresó Segovia. Pero el ministro no supo precisar cuándo se realizarán los desembolsos.

Se pagó muy poco de créditos programáticos

El Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) informó que se pagó muy poco de las deudas a las contratistas del MOPC, pese a que se aprobaron US$ 200 millones para el efecto, a través de créditos programáticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

“Seguimos con problemas, se pagó algo del crédito de la CAF y del préstamo del BID muy poco. Entiendo que no están pagando porque no se quiere pasar la meta del déficit fiscal, pero me parece que es un error golpearle de esta manera al sector de la construcción, las empresas están pasando por un muy mal momento, hay una enorme deuda con el sistema financiero y también con los proveedores

Señaló que esto “hay que solucionar”, pues caso contrario será un “círculo vicioso que le va a llevar seguramente a la bancarrota a muchas empresas”, por las inversiones grandes que se hicieron en el sector.

Se baja el ritmo de ejecución de las obras

Sarubbi indicó que los trabajos se están ralentizando porque las constructoras ya no tienen recursos para seguir con los ritmos de antes. “Mientras siga esta deuda, las empresas también están bajando los niveles de trabajo porque ya no tienen cómo financiar sus obras”, aseveró.

A su turno, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), el Ing. Daniel Díaz de Vivar, señaló que el no pago de los compromisos del MOPC ya está afectando bastante a las empresas.

Asimismo, dijo que esperaban que se paguen al menos US$ 150 millones de las deudas pendientes, para que así pueda quedar una deuda de alrededor de US$ 300 millones incluyendo los certificados de obras de este mes. “Estamos tratando como gremio de obtener los números precisos de parte de las instituciones implicadas”, expresó.

La millonaria deuda del MOPC se debe a que la institución licitó varias obras con financiamiento de fondos locales (recursos genuinos) que no se disponen y por eso las empresas tuvieron que recurrir a la cesión de las deudas del MOPC a la banca nacional para poder cobrar o caso contrario paraban los trabajos. Pero esta situación ya es insostenible, según insistieron.