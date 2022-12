Bancos ya no quieren dar créditos a contratistas por millonaria deuda del MOPC

Empresas contratistas agremiadas a Capaco y Cavialpa señalaron que todavía no recibieron ninguna respuesta al reclamo que hicieron al BCP, y que por el no pago de la “cesión de las deudas” del MOPC a los bancos, las calificaciones de las empresas se ven afectadas y no pueden acceder a créditos.