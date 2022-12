PGN 2023: Hacienda dará la próxima semana su recomendación final

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, en declaraciones efectuadas ayer a ABC Cardinal adelantó que para la próxima semana estará lista la recomendación de veto parcial o promulgación del proyecto de Ley N° 7050 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023.

Elizeche explicó que hoy se volverán a reunir en Hacienda para seguir con el análisis jurídico más concluyente de los artículos que están en la mira para un eventual veto parcial, ya que sería importante dar una señal al respecto.

A su criterio, sin embargo, verán si es factible aplicar el veto parcial porque finalmente no vale la pena desgastarse en una medida extrema si el Congreso después no lo va a aprobar.

Lo declarado por el subsecretario está en línea con lo señalado el último miércoles por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, tras la reunión con el presidente Abdo Benítez, de que no están de acuerdo con los aumentos aprobados por el Congreso, pero que jurídicamente el veto parcial es complicado de acuerdo al análisis preliminar realizado.

El viceministro volvió a reiterar que está descartado el veto total porque básicamente el presupuesto vigente 2022 que quedaría para su ejecución el próximo año es muy distinto al presupuesto que se preparó para 2023, tanto en términos del déficit fiscal, la recaudación prevista y los objetivos de los programas.

“Entonces, no era la opción vetar totalmente y quedarnos con el presupuesto actual y en esa línea quedamos con la opción de veto parcial, pero ahí sí tenemos algunas complejidades jurídicas y técnicas”, indicó.

Sostuvo que el presupuesto no es una ley común, tiene un anexo financiero, contable y es como un rompecabezas que el Congreso tocó al aprobar creaciones de cargos y aumentar los salarios, por lo que es muy difícil que al hacer el veto parcial no se modifique el anexo de personal y que ellos no pueden modificar el referido anexo.

Aumento presupuestario

Elizeche señaló que el aumento aprobado es de unos US$ 30 millones con respecto al plan presentado por el Ejecutivo, pero que esta diferencia no es lo que preocupa, sino más bien que hayan vuelto más rígido el gasto público con los incrementos salariales y creaciones de cargos.

Al respecto, informó los gastos rígidos (salarios, jubilaciones y deuda) representan el 90% de los recursos del Tesoro y que la inversión depende de los préstamos, por lo que el objetivo de Hacienda es ir reduciendo este nivel y no creciendo, porque esto ya queda para siempre en el presupuesto.

Dijo que los aumentos en su mayoría serán implementados en el segundo semestre del año, pero se convertirá en una bola de nieve que impactará en 2024. Por de pronto, al multiplicar por dos ya te da US$ 60 millones adicionales para 2024.

Ley N° 7050 que aprueba el PGN 2023 sancionado por el Congreso asciende a más de G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones al cambio presupuestado), lo que representa el 33,9% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año venidero.

Los legisladores aumentaron el presupuesto en G. 214.000 millones (US$ 30 millones), con respecto al proyecto Ejecutivo, el incremento en servicios personales representa G. 351.000 millones (US$ 50 millones) e incluye nivelaciones salariales, aumentos salariales y más bonificación en algunos sectores (UNA, Ministerio de Salud Pública, Mades, Corte Suprema de Justicia, Contraloría, Fiscalía, entre otros).