Direcciones de Itaipú con sendas rendiciones de cuentas, pero objetables

A su turno, la dirección brasileña de la binacional, visto que sus integrantes fueron designados por el gobierno de Jair Bolsonaro, reemplazado el 1 de enero de este año por el de Luiz Inácio Da Silva, optó por publicar un cuadernillo que titularon “Legado de realizaciones”.

“(2019-2022) En el período, se invirtieron más de 1.600 millones de reales por la parte brasileña de Itaipú Binacional en trabajos de estructuración. Con una gestión moderna, la empresa está preparada para operar en un mundo más dinámico y competitivo”, se lee en el párrafo introductorio del cuadernillo”.

La suma de referencia, en reales, equivale a US$ 305, 9 millones, según el tipo de cambio vigente en el mercado intermedio entre el mayorista y el minorista. La presentación tiene la firma del almirante Anatalicio Risden Jr., aún director general brasileño de Itaipú.

Destaca Risden en el texto que, a pasar de que pasaron por dos “expresivas crisis”: la escasez hídrica y la pandemia del Covid-19. “Conseguimos superar todas las dificultades y nos mantuvimos firmes en el suministro de energía eléctrica, apoyando al Operador Nacional del Sistema Eléctrico...”.

Confirma reducción de la tarifa de Itaipú

Incorpora asimismo en su recordatorio la tarifa de Itaipú, que “fue reducida, contribuyendo con el gran esfuerzo emprendido por el Gobierno Federal para hacer menos onerosa la cuenta de energía eléctrica de los consumidores”. Se refería a la medida que su dirección informó el 19 de diciembre último, la reducción del costo de servicio de electricidad de Itaipú de US$ 20,75/KWmes a US$ 12,67/KWmes, decisión que, hasta la fecha, la parte paraguaya de la entidad binacional califica como unilateral, no vigente por ende.

El cuadernillo de resumen de la parte brasileña de Itaipú incluye una lista de 26 “realizaciones”, en cuyo primer lugar colocan al Puente de Integración que vincula las ciudades de Presidente Franco-Foz de Yguazú.

El resumen paraguayo incorpora la ejecución del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, que financiarán con el presupuesto de la margen paraguaya de Itaipú. Cabe reiterar que estos puentes, y muchas de las obras que mencionan y enumeran en los resúmenes no figuran en el Anexo B del Tratado de Itaipú.