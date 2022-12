Ganancias de bancos crecen 21%

Pese a la menor actividad de la economía del país que cerrará este año con un nulo crecimiento (alrededor del 0,2%), el rubro financiero se mantuvo bien activo en este 2022, y prueba de ello es que están casi cerrando este periodo con un incremento del 21% en sus utilidades

Las ganancias del sector bancario totalizaron G. 2,97 billones (US$ 410 millones), de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Tras un leve retroceso de la rentabilidad en el 2021, la actividad financiera nuevamente repuntó este año, lo cual se ve reflejado en sus rendimientos, y esto a pesar del difícil contexto que arrastra la economía en este 2022. Las ganancias aumentaron 21% hasta noviembre del presente ejercicio que representa unos G. 513.047 millones más que en el igual periodo del 2021.

Lea más: Ganancias de bancos crecieron 31% al primer trimestre del año

Los que más ganaron

El reporte del BCP detalla que los bancos con mayor rentabilidad entre enero y noviembre del presente año fueron: Itaú, con G. 769.768 millones (US$ 105 millones); le siguen el banco Continental, con G. 588.194 millones (US$ 81 millones), el Banco Nacional de Fomento, con G. 400.499 millones (US$ 55 millones), GNB, con G. 338.883 millones (US$ 46 millones), Sudameris G. 252.081 millones (US$ 35 millones) y Banco Atlas, con G. 179.223 millones (US$ 25 millones), entre otras.

Lea más: Negocio financiero alcanzó utilidades por US$ 415 millones en 2021

¿De dónde provienen las ganancias?

Las ganancias de los bancos provienen de los intereses que ganan por su participación en Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del BCP, colocación de préstamos y otros instrumentos financieros, comisiones y demás actividades que hacen al negocio.

Las utilidades del sector financiero se vieron afectadas en estos dos últimos años por el efecto de la pandemia que impactó en la actividad de los agentes económicos de los distintos rubros. Muchos clientes se vieron obligados a refinanciar sus deudas y renegociar sus compromisos por esta situación; mientras que en el último periodo también afectó la condición climática adversa con impacto más focalizado en el sector primario.