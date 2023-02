Itaipú: en enero remesaron más dólares que en el mismo mismo mes de 2022

El total de los envíos hechos desde Itaipú en el primer mes del este año en concepto de Compensación, Royaltíes y beneficios de la ANDE asciende a US$ 43.353.596, en tanto que en el mismo mes del 2021 fue de US$ 35.211.500.

Un análisis, aún superficial de las cifras agregadas permitirá saber que la correspondiente a la “compensación por cesión de energía” tuvo un significativo repunte: US$ 4.730.182 (28,5%). Significativo porque los “beneficios” paraguayos en Itaipú, exhiben una inquietante caída en los últimos cuatro años.

Si cotejamos las cantidades que remesaron al Ministerio de Hacienda entre el 2019 y 2022 en concepto de “compensacion”, descubriremos que hubo una caída del 41,2%. De US$ 246.746.000 a US$ 145.065.700, según los registros de la entidad paraguayo/brasileña.

Recordemos que la “compensación por cesión de energía” es el precio real que recibe nuestro país del Brasil por su excedente energético en la central binacional. El valor promedio unitario de esta compensación entre 1985 y 2022 apenas rondaba los US$ 4/MWh, sobre el costo de producción de Itaipú.

En cuanto a los Royalties de enero, uno de los componentes del costo del servicio de electricidad de la entidad paraguayo/brasileña, no así la compensación al Paraguay, la suma remesada aumentó 18,3% (de US$ 17.293.800 a US$ 20.462.014) y la que recibió la ANDE, también aumento un 18,3% (de US$ 1.330.300 a US$ 1.574.001)