Hacienda recibe US$ 112 millones menos de entidades binacionales

La cartera en su informe al mes de julio explica que registra una diferencia de US$ 112 millones menos entre lo recaudado y estimado ingresar para el periodo, en concepto de royalties y compensaciones.

El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, explicó que el bajón en el ingreso se debe a la menor producción de energía en Itaipú, debido a la bajante del río Paraná.

Además, en el caso de Yacyretá es por la falta de pago debido a que Argentina está pasando por un difícil momento económico. “Al día de hoy no transfirió un solo dólar al fisco” afirmó.

Haas indicó que si bien en este periodo de siete meses los ingresos tributarios se mostraron con un buen comportamiento y un crecimiento alentador, los ingresos no tributarios, como los royalties y compensaciones de las binacionales, se han comportando de una manera opuesta.

Ingresos comparados

Los datos indican que las entidades binacionales ingresaron al mes de julio G. 1,879 billones (US$ 273,5 millones al cambio vigente), contra los G. 1,894 billones (US$ 275,6 millones) obtenidos el año pasado y G. 2,930 billones (US$ 426,4 millones) recibidos en el ejercicio 2019.

A julio los ingresos provenientes de las binacionales se redujeron 0,8% con respecto al mismo periodo del año pasado, en tanto que la diferencia negativa con el 2019 es de 35,8%, de acuerdo con el informe de Hacienda.

En lo que respecta al ingreso total, el informe menciona que registran un incremento del 22,6%, luego de una caída del 12,2% registrada en el mismo período del año pasado.

La recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) aumentó 32,5% y de la Dirección Nacional de Aduanas creció 17,5% con respecto mismo periodo del ejercicio 2020.