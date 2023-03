Chía, con un año récord y empieza nueva siembra

“Estamos en plena época de siembra de la chía y, si bien las lluvias están retrasando un poco los trabajos, tenemos datos de que este año hay una interesante intención de siembra nuevamente por parte de los productores al igual que el año pasado, y que estaría en torno a las 80.000 hectáreas o un poco más”, explicó inicialmente nuestro entrevistado.

Números confirman zafra récord

“Ya con todos los envíos hechos (a fin de febrero) y los números consolidados reconfirmamos que se logró una zafra récord, con una exportación de 38.000 toneladas aproximadamente, que generaron una exportación FOB de US$ 103 millones. En la zafra anterior ingresaron al país 80 millones de dólares, por tanto, este rubro se ha consolidando como un cultivo de invierno”, explicó el directivo de Dulsan Orgánica.

“Nadie se queda con chía en la mano”

En cuanto a los precios, el licenciado Ozorio explicó: “Hoy podemos decir que nadie se queda con chía en la mano, y gracias a la estabilidad en la producción, los precios también podrían mantenerse como el año pasado en US$ 1.000 la tonelada para el convencional, en US$ 1.300 para la orgánico sin certificación y en US$ 1.500 para el orgánico con certificación, siempre dependiendo del mercado internacional, como es sabido”.

Países a donde se exporta

“Nuestro principal mercado de exportación sigue siendo Estados Unidos, después se están haciendo envíos a países de la Unión Europea, principalmente Alemania y Países Bajos, y últimamente han crecido los envíos a Rusia”, destacó Gilberto Ozorio, quien invitó a los productores a sumarse a este interesante rubro.