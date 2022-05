El Gobierno brasileño envió al jefe de Itamarati y otros dos ministros al reciente acto de Itaipú

La ceremonia de referencia, que se llevó a cabo el último viernes, 29 de abril, en el hall del Edificio de Producción de Itaipú, en la hidroelétrica, contó con la presencia de tres ministros: Carlos Franza, ministro de Relaciones Exteriores; Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía y Celio Faría Junior, ministro de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República.

Además de las entidades públicas y mixtas más relevantes del sector Energía: Ney Zanella dos Santos de la Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar), reemplazante de Eletrobrás en Itaipú. André Pepitone, director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Rodrigo Limp, presidente de Eletrobras y el embajador Fernando Simas Magalhaes.

En representación de nuestro país, directores y consejeros de la binacional, en cuya nómina figura también el presidente de la ANDE, Ing. Fèlix Sosa.

Paraguay, ¡ausente!

El canciller Euclides Acevedo, presentaba su renuncia al cargo al presidente de la República Mario Abdo Benítez el viernes 29, hecho que explica su ausencia en el acto de referencia, según nuestras consultas.

No obstante, en fuentes privadas del sector Energía de nuestro país se especulaba que este desencuentro entre autoridades paraguayas y brasileñas en Itaipú, inclusive en el inicio de un plan que permitirá a la gran central continuar como una eficiente proveedora de energía eléctrica en el futuro, se debe al impasse causado por las discrepancias sobre la tarifa 2020 de Itaipú.

35% Vs. 65%

Las fuentes consultadas, aprovecharon la ocasión para señalar que “lo más importante” en este caso es la distribución del contrato entre grupos empresariales paraguayos y brasileños.

Destacaban que en el caso específico del Objeto 1 - Central del PAT, cuya orden de inicio firmaron los directores generales de Itaipú, Manuel María Cáceres y Anatalicio Risden Junior, cuyo monto asciende a US$ 649,23 millones, el 65% será ejecutado por empresas brasileñas y solo 35% por las paraguayas”.

Lo señalado por el director general paraguayo en la ocasión, que para las empresas paraguayas que integran el consorcio ejecutor, “la alianza con reconocidas firmas mundiales representa una enorme posibilidad para el aumento de la capacidad en tecnología y nivel empresarial”, en otras palabras, tal vez menos elocuentes, se dijo lo mismo hace casi 40 años cuando empezaba el equipamiento electromecánico de la central.

90% Vs. 10%

Recordaron que la participación paraguaya en el suministro de insumos, en la construcción del complejo y en la fabricación y equipamiento no llegó al 10% y que del 90%, y más, se beneficiaron los grupos empresarios brasileños.

El consorcio ganador, explican desde la binacional, está compuesto por dos empresas brasileñas (G Energías Renováveis y Grid Solutions Transmissao de Energía (Lote 1) y dos paraguayas (Tecnoedil (Lote 2) y CIE (Lote 3). El lote 1, según los informes oficiales costará US$ 425 millones; en tanto que el Lote 2, US$ 55 millones y el Lote 3, US$ 180 millones.

Consejo con dos ministros

En lo atinente a la importancia que otorga el gobierno del Brasil a Itaipú, si el primer argumento no fuese insuficiente, recordemos que el máximo jefe de Itamaratí, Carlos Alberto Franco Franza, además, es el representante de la Cancillería de su país en el Consejo de Itaipú, y que el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, en miembro de este organismo binacional.