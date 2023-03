Tras suba de tasas, aprobaciones de créditos AFD bajan 28% en primer mes

Del informe se desprende que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) aprobó créditos por valor de US$ 18 millones en el primer mes del año, inferior a los US$ 25 millones que aprobó en el mismo mes del año 2022, lo que significa un bajón del 25%. El informe revela igualmente que la mayor parte de las aprobaciones y desembolsos efectuados por la agencia de créditos fue para financiar proyectos inmobiliarios, específicamente viviendas.

Esta desaceleración que se observa en el ritmo de aprobaciones y desembolsos se da justo cuando la AFD resolvió elevar sus tasas de interés para todos sus productos.

De acuerdo con el reporte, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) financió la construcción y adquisición de 231 viviendas en enero del 2023, lo que representó un desembolso de US$ 9,79 millones en el rubro inmobiliario, de acuerdo con el informe de la institución.

Desembolsos en el rubro viviendas

Según los datos, para el producto “Mi casa” se llegó a un total de 78 beneficiarios, por US$ 4,20 millones desembolsados en el primer mes del presente año.

Por otra parte, el producto “Primera vivienda” gestionó créditos por valor de US$ 5,89 millones que benefició a 153 solicitantes.

Cabe señalar que la AFD financió la construcción y adquisición de inmuebles a largo plazo por US$ 165 millones, en 2022. Bajo la modalidad de “Primera vivienda” fueron beneficiados 2.368 solicitantes por valor de US$ 87,3 millones y para “Mi casa” se beneficiaron 1.367 solicitantes por US$ 78 millones.

Además del rubro inmobiliario, la AFD también financió proyectos de desarrollo productivo, industrial, reconversión crediticia, financiación para pymes entre otros.

Tasas subieron desde enero

Cabe señalar que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) levantó entre uno y dos puntos porcentuales su tasa para los distintos productos financieros al inicio del 2023. Estos cambios se deben por un lado, para ajustarse al sistema que viene incorporando los efectos de la suba de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), y por otra parte, para volver a los niveles anteriores a la pandemia

Así por ejemplo, la tasa de interés para “Primera vivienda” para grupos familiares con ingresos de hasta 4 salarios mínimos, la tasa final pasó de 6,9% a 7,9%. Para grupos familiares con ingresos desde 4 hasta 7 salarios mínimos, la tasa final pasó de 8,9% a 9,9%.

Por otra parte, el producto “Mi casa” pasó de una tasa del 6,90% a 8,70% (interés para las intermediarias). Así también, “Proeduc” se ajustó al alza pasando de 5,75% a 7,50%, Prodesi pasó del 6% al 7,50%, entre otros.