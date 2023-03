Obra de la planta de agua potable de Villa Hayes se iniciaría en setiembre

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), informó hoy que avanza en el proceso de consultoría del Proyecto de “Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua Potable” en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.

De acuerdo con los datos, ya concluyó la fase de estudio de campo y está en elaboración el proyecto ejecutivo de la planta. Con estos avances, se espera que los trabajos empiecen en septiembre de este año.

Cabe recordar, que el titular del MOPC, Ing. Rodolfo Segovia y el representante de las firmas japonesas Kyowa Engineering Consultants Co Ltd y TEC International Co. Ltd. (TECI), Hiroyuki Higuchi, suscribieron el 30 de diciembre del 2022 el acuerdo para la iniciación de la fase de la consultoría del proyecto.

Con el proyecto buscan la optimización del suministro de agua potable a más de 31.500 habitantes residentes de la ciudad de Villa Hayes, hecho que mejorará la calidad de vida de esta porción de la población chaqueña.

Lea más: Proyectan mejoras en el sistema de abastecimiento de agua potable en Villa Hayes

Donación de US$ 14 millones de Japón

Las acciones están enmarcadas por un acuerdo firmado el 14 de noviembre de 2022 entre los gobiernos de Japón y de la República del Paraguay para la donación de un total de 1.936.000.000 yenes japoneses (más de US$ 14 millones al cambio actual) a favor de nuestro gobierno para que ejecuta la obra.

El convenio fue aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Ley Nº 6994, “relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de suministro de Agua en la ciudad de Villa Hayes”.

Lea más: Japón dona US$ 18 millones para agua potable en Villa Hayes

De esta manera se inician los procesos de contratación desde JICA para la ejecución del proyecto, cuyos componentes son: a) infraestructura para toma de agua cruda del río Paraguay, b) tuberías de aducción de agua cruda, c) Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), d) Renovación de red de tuberías de transporte y distribución de agua tratada, e) Nuevo sistema de monitoreo del funcionamiento de la planta.

Entre los actores involucrados en este emprendimiento se encuentran la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA); y por Paraguay, el MOPC, a través de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), así como la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).