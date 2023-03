Recién en abril podrían bajar precios de combustibles, según economista

Recién en abril podría registrarse una reducción del precio de los combustibles, tanto del diésel como de las naftas. Esto, si continúa la caída de los valores internacionales, según informó el economista y exministro de Hacienda, César Barreto.

Cuando se le consultó por qué la caída de precios registrada en febrero todavía no impactaron a nivel local, Barreto señaló que los valores de importación seguían altos el mes pasado, de acuerdo con los datos de Aduanas.

En este sentido, explicó que en febrero último el gasoil común (tipo III), seguía teniendo un elevado costo de importación de US$ 987 por metro cúbico, que es un valor relevante para la comercialización de este mes de marzo. Asimismo, resaltó que si bien el margen está por debajo del promedio histórico, “difícilmente el precio del gasoil pueda bajar a corto plazo”.

Recordemos que la suba histórica del gasoil se registró entre junio y diciembre del año pasado, cuando los precios se ubicaron entre US$ 1.127 y US$ 1.035 por metro cúbico y desde enero comenzó a bajar hasta llegar a US$ 987 en febrero (ver infografía).

En este sentido, también hay que señalar que la crisis bancaria en Estados Unidos, que podría generar una recesión económica, hizo que los precios del petróleo y los carburantes también se desplomen. En este sentido, Barreto señaló que si los valores siguen cayendo “desde abril podría impactar positivamente” en el mercado local.

Baja de las naftas depende del precio del alcohol local

Respecto a las naftas, el economista señaló que la reducción de este producto también dependerá del valor del alcohol en el mercado local. Para un mejor entendimiento dio el ejemplo de la nafta común de 85 octanos, cuyo precio sale del costo de importación de nafta virgen, que bajó a U$S 576 por metro cúbico en febrero (en noviembre del 2022 cotizaba US$ 672, en diciembre US$ 592 y en enero US$ 539 por metro cúbico).

Sin embargo, indicó que el costo del alcohol está alto (US$ 950 por metro cúbico). “En consecuencia, el precio actual de G. 7.300 por litro de la nafta común está alrededor del equilibrio, aunque dependiendo del precio del alcohol, podría bajar un poco más”, expresó.

El 10 de marzo último, la mayoría de los servicentros privados bajaron entre G. 200 y G. 500 por litro el precio de las naftas, al igual que Petropar, que redujo los precios de la gasolina de forma temporal. Sin embargo, tanto la estatal como las demás empresas no redujeron el valor del diésel, que es el carburante que mueve la economía del país.