Recién a fin de mes Petropar analizará si bajará o no el precio del gasoíl

Por ahora, Petróleos Paraguayos (Petropar) tampoco bajará el precio del gasoíl común (tipo III), según confirmó hoy a ABC Color William Wilka, jefe de Gabinete de la estatal. Resaltó que recién a finales de marzo la estatal recibirá una nueva partida de este combustible y que recién ahí evaluarán nuevamente las acciones a tomar.

Esto significa que Petropar, al igual de los privados, sigue teniendo un importante stock de diésel que adquirió a precio más caro y con esa excusa todavía no reducirá los valores del carburante.

“Por el momento el precio del gasoíl no se va a tocar. A finales de marzo recibiremos una nueva partida y ahí vamos a evaluar nuevamente las acciones a tomar. Lo que sí permitieron los costos es una reducción temporal en las naftas, y ese beneficio lo trasladamos a la ciudadanía en forma inmediata”, expresó.

Al mismo tiempo, señaló que siguen evaluando semana a semana “para ver qué decisión tomamos en abril”.

Petróleo y precio del diésel siguen bajando

Asimismo, Wilka señaló que el viernes último volvió a subir la cotización internacional, por el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comunicó un aumento en las tasas de interés y generó temor a una recesión de la economía americana. Pero señaló que esto significó que el mercado energético haya cerrado con una baja, hasta el jueves, y el día viernes volvió a recuperar lo que había disminuido.

Sin embargo, según reportó ayer la agencia EFE, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) experimentó hoy una fuerte caída en la apertura de los mercados para una semana que se presenta incierta para el rubro. El crudo de referencia para América se ubicó a US$ 72,9 el barril, mismo costo de diciembre de 2022.

De acuerdo con la agencia, el motivo de esta caída de precios es el colapso de dos bancos regionales, el Silicon Valley Bank (SVB) de California, el pasado viernes, y el Signature Bank de Nueva York,el domingo.

El tanto, la cotización del Heating Oil (referencia del precio del gasoil) está observando una importante baja desde finales de enero y ayer seguía en US$ 2,7556 por galón, promedio que se mantuvo durante todo febrero. En enero cotizaba, cuando subieron los precios del diésel en el mercado nacional, el Heating Oil cotizaba US$ 3,247 por galón.

Tanto petropar y privados no bajarán precio del gasoíl

Pese a estas caídas registradas, tanto Petropar como los privados todavía no bajarán los valores del diésel en el mercado interno y la excusa es la misma: aún tienen mucho stock de combustible que compraron a precio más caro.

Jorge Cáceres, del emblema Copetrol, informó que recién en mayo podría darse una reducción del precio del gasoil si los precios internacionales siguen bajando, porque aseguró que en el caso de su emblema, todavía no agotaron el stock que compraron con un precio más elevado.

“En nuestro caso, nosotros no estamos en condiciones de bajar todavía porque tenemos un stock alto que compramos a precio más caro, que no nos compraron. No sé el caso de las otras empresas, pero ese es nuestro caso”, manifestó.