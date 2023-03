Caja Bancaria cuestiona competencia del BCP para regularles y rechazan sanción

José Caballero, titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios de Bancos y Afines, conocida también como Caja Bancaria, cuestionó la disposición del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) de aplicar una sanción por faltas administrativas graves a la entidad como a cada uno de los directores.

En contacto con nuestro diario, Caballero expresó que rechazan categóricamente todo los expuesto por el BCP en su resolución 27 del 24 de marzo último, donde el ente regulador expone el informe de conclusión del sumario administrativo realizado a la Caja Bancaria y que establece sanciones por “faltas administrativas graves”.

Igualmente el BCP determinó una multa de G. 257 millones que debe pagar la entidad y G. 280 millones que deben abonar cada uno de los responsables: José Caballero (presidente), Ángel Chamorro, Miguel Oro, y Xavier Hamuy Campos Cevera (miembros del Consejo de Administración de la Caja.

Según Caballero, el Consejo ha cumplido a cabalidad con todo lo que se refiere a las buenas prácticas en la gestión de una entidad de seguridad social

El BCP no tiene competencia

Al mismo tiempo, Caballero indicó que desde el Consejo de la Caja cuestionan la competencia del Banco Central del Paraguay (BCP) para regular, reglamentar, instruir sumarios y más aún sancionar a la Caja Bancaria ya que la ley no les otorga esa facultad, solo fiscalización que dista mucho conceptualmente de la supervisión

Además agrego que el BCP constitucionalmente por el Art.285 de la Constitución Nacional, se le atribuye la formulación de las políticas, monetarias, crediticia y cambiarias, y no así de normas para la Seguridad Social y que incluso en el Art.286 de la Constitución Nacional le prohíbe operar con entidades no integradas al sistema financiero nacional. “La Caja Bancaria no forma parte del sistema financiero porque es una entidad de seguridad social con fines muy diferentes a las instituciones de intermediación financiera”, afirmó Caballero.

Instancia administrativa no está agotada

Por otra parte, desde la Superintendencia de Bancos (SIB) indicaron que la instancia administrativa aún no se encuentra agotada y sigue vigente el plazo que tienen los afectados para presentar algún recurso, por lo que la Caja podrá realizar su descargo.

A su vez, directivos de la Caja Bancaria confirmaron que agotaran la instancia de reconsideración en el acto administrativo y no descartan presentar alguna acción para frenar estas sanciones

Faltas detectadas

Entre estas falencias se menciona por ejemplo incumplimientos de disposiciones reglamentarias establecidas por el regulador, gestión de riesgos financieros deficientes, la ausencia de pautas básicas de gestión de riegos. La falta de cumplimiento de la reserva operativa de jubilaciones y pensiones que afecta la implementación de una sana gestión de los riesgos financieros, entre otros.

La SIB detalla además, que ante los requerimientos formulados por el ente regulador a la Caja, los mismos no fueron cumplidos en el plazo establecido.

Comunicado de la Caja

En un comunicado emitido esta tarde, el directorio de Caja de Jubilados Bancarios realizó una aclaración de estos puntos señalados por el Banco Central del Paraguay y ratificando el rechazo de las sanciones impuestas por el regulador. Calificaron las acusaciones de “infundadas, injustas y arbitrarias”.