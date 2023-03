VIDEO: Chofer realizaba validaciones de “pasajeros fantasma” mientras conducía, denuncian

Sebastián Cáceres, un pasajero, recurrió a las redes sociales para divulgar un video en el cual se aprecia a un chofer que realiza validaciones de tarjetas del billetaje electrónico, mientras conduce. El usuario del sistema puntualizó que de esta manera, los contribuyentes del país pagan subsidios por “pasajeros fantasmas”.

Esta denuncia se da en medio de los reclamos de usuarios del transporte público, por las tediosas reguladas que deben soportar y más aún en horas pico. Además viajan hacinados en los buses, o directamente los colectivos les pasa de largo debido a que está sin espacio para más pasajeros.

Esta situación se da pese a los millonarios subsidios que cobran los empresarios del transporte en compensación de cada boleto vendido, recursos que deberían garantizar un buen servicio. Sólo en 2020 el Estado transfirió US$ 10 millones; en 2021 transfirió US$ 20 millones y en once meses del 2022, el desemboso alcanzó US$ 34 millones, es decir, estos subsidios que reciben se triplicaron y el servicio no mejora.

Cáceres manifestó a ABC que el vídeo lo grabó hace un año aproximadamente, y lo publicó en sus redes sociales. Comentó que se trata de un bus de la Línea Ypacaraí, Línea 128, coche N° 13, conforme a una fotografía del colectivo que la tomó al bajar.

Agregó que situaciones similares las vio en otras ocasiones y es más habitual cuando en el colectivo viajan pocos pasajeros.

Lea más: Crisis en el transporte: presentan proyecto para eliminar subsidios y piden acompañamiento de la ciudadanía

Aprovechó el contacto para pedir al Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez que implemente mecanismos de control eficientes y precautele los recursos públicos, pues es dinero de todos los contribuyentes del país.

Indicó que la denuncia sólo hizo en sus redes sociales, pues el Viceminsiterio de Transporte le genera desconfianza.

Al respecto, desde el Viceministerio de Transporte, cuyo titular es el viceministro Víctor Sánchez Chamorro, dijo que están recabando datos para atender y profundizar la denuncia.