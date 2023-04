Lluvia trae alivio a productores de Ñeembucú

El presidente del Comité de Pequeños Productores del Ñeembucú, Javier Rolón, dijo que en el campo se siente optimismo tras las lluvias. Agregó que el sector espera que continúen las precipitaciones para poner fin a un largo periodo de sequía que azota al duodécimo departamento desde el año 2019.

Lea más: Sequía afecta a productores de Ñeembucú y solicitan asistencia al gobierno

“Es una bendición para nosotros que estamos en el rubro agrícola y ganadero de nuestro departamento, ya hay aguas en las cañadas, en los tajamares y se va a recuperar la pastura”, señaló Rolón.

Indicó que están trabajando en forma conjunta con diversos sectores y que también le insistieron al gobernador Emmanuel Cuevas (colorado cartista) en que la cantidad de tractores de la Gobernación del Ñeembucú no son suficientes para la preparación de suelos en los 16 distritos de la zona.

Resaltó que ahora es el momento para la preparación de suelo y la siembra de productos de ciclo corto, como el poroto y la avena negra que servirán para forraje para alimentar a los animales en la época de invierno.

“Nosotros le pedimos al gobernador que pida a los intendentes que alquilen más maquinaria para la preparación de suelos porque hay muchos municipios que no cuentan con maquinaria y la Gobernación solo cuenta con cinco tractores que non suficientes para preparar el suelo a tiempo”, explicó Rolón.

Recuperación de pastura

El presidente de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Humaitá, Héctor Cáceres, dijo que las aguas caídas permitieron la acumulación en los tajamares y en los lugares más bajos. “Esta madrugada tuvimos casi 50 mm en Humaitá y en el campo beneficia para la recuperación de pasturas y preparar el terreno para el cultivo posteriormente”, expresó.

Héctor Cáceres dijo que cuatro años de sequía perjudicó bastante a los productores de la zona y que ahora respiran con alivio tras la importante cantidad de lluvia.

“Fueron cuatro años de sequía y de perjuicios económicos importantes para los productores. Hace tiempo no teníamos una lluvia intensa, solo llegaba a los 3 a 5 mm en formas de llovizna que mantenía la humedad, pero no daba para recuperar pasturas ni mucho menos cargar agua en los tajamares. Ahora se cargaron los tajamares, no lo suficiente pero ya hay acumulación de aguas en los tajamares y en los esteros , insistió.

El productor puntualizó que la lluvia registrada fue suficiente para dar una buena cobertura a las pasturas. “Con esto vamos a lograr una buena cobertura de pasto y vamos a pelear para que el invierno no sea tan duro con nosotros”, señaló.

Camino en pésimo estado

Héctor Cáceres también se quejó del pésimo estado de los caminos que conducen de la ciudad de Pilar, Boquerón, Humaitá, Paso Pucú y Paso de Patria. “Increible el estado de nuestro camino, está en pésimas condiciones. Habíamos hablado con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, y nos manifestó que existen dos proyectos elaborados desde hace dos años atrás, que está en proceso de buscar financiación y hoy día el camino está pésimo”, comentó.

Recordó que el ministro Rodolfo Segovia les sugirió que presenten una nota de pedido de arreglo o mantenimiento respaldado por las autoridades de la zona. “Estamos elaborando la nota para presentar con el respaldo de la autoridades y queremos entregarle en mayo porque en ese mes elaboran su presupuesto y nos prometió que va a incluir en su presupuesto de este año”, indicó.

Aguas caídas

La dirección de la Policía Departamental de Ñeembucú informó que en los 16 distritos del departamento se registraron precipitaciones. Según los datos, en la ciudad de Isla Umbú hubo 73 mm de agua; en San Juan de Ñeembucú, 75 mm, Guazu Cuá, 65 mm; Cerrito, 30 mm; Laureles, 38 mm; Desmochados, 55mm; Gral. Díaz, 100 mm; Loma Guazú, 80 mm, Itá Corá, 30 mm; Mayor Martínez, 75 mm, Villa Oliva, 45 mm; Villa Franca, 35 mm; Mburicá, 65 mm; Paso de Patria, 30 mm; Humaitá, 55 y en Pilar la precipitación fue de 70 mm.