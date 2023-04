Hacienda colocó bonos por G. 100.000 millones

La cartera fiscal puso a consideración de los inversionistas locales bonos del Tesoro por un total de G. 100.800 millones (US$ 14,2 millones) y recibió ofertas por G. 309.000 millones (US$ 43,4 millones), pero adjudicó hasta G. 100.000 millones (US$ 14,04 millones).

El informe menciona que fueron subastados dos series de bonos con vencimientos en los años 2028 y 2030, a tasas nominales de 8,25% y 9,03%, respectivamente.

“El Título a 7 años de plazo recibió una demanda de tres veces más de lo ofrecido, mientras que el Título a 5 años de plazo no recibió ofertas en esta ocasión”, añade el informe.

La tercera colocación se realiza en el marco de la Ley Nº 7050/2023 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, los fondos obtenidos serán destinados a financiar inversiones y pago de deudas.