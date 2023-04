Extitular de VMT dice que Centro del Billetaje Electrónico funcionaba en su gestión

Suman y siguen los hechos sospechosos relacionados al Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico, cuya instalación y puesta en marcha se contrató por US$ 3,9 millones. El Viceministerio de Transporte (VMT), dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), es el encargado de operar el CCM, “cerebro” que concentra los datos del transporte público, pero se viene denunciando una serie de anomalías en torno a su funcionamiento.

Precisamente, luego de que al inicio de esta semana el director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, haya confirmado que no existe evidencia documental de que el VMT haya recibido todos los ítems contratados, el exviceministro de Transporte, Pedro Britos, salió a aclarar que durante su gestión -que fue hasta marzo de 2021-, el CCM estaba operando.

Lea más: Contrataciones insiste en que hubo incumplimiento

“Hasta mi salida, el Centro de Monitoreo funcionaba”, aseguró ayer Britos en comunicación con ABC Cardinal. Y es que durante su administración se había firmado el contrato entre el MOPC y el Consorcio Electronic Ticket Control, representado por Ángela Marien Ocampos, para la instalación del Centro de Monitoreo, que incluía varios ítems entre la parte edilicia de la obra, la provisión de sistemas informáticos y de toda la tecnología para la operación, entre otros aspectos.

No obstante, presentó su renuncia a finales de marzo de 2021 y le sucedió Víctor Sánchez, destituido hace dos semanas tras el escándalo de los “pasajeros fantasma”, que abultaban los subsidios a los transportistas del Área Metropolitana. Pero no solo el cobro irregular de esa ayuda estatal se dejó al descubierto, sino además, que el CCM sigue sin funcionar de manera óptima, ya que faltan ítems que no se llegaron a entregar.

Lea más: Se agravan las sospechas sobre el Centro del Billetaje Electrónico

Transporte público: verificación de ítems

Hoy, el actual viceministro de Transporte, Óscar Stark, investiga junto a la DNCP el caso, de modo a ver cuáles son esos ítems faltantes y si todo lo que se pagó tuvo contraprestación por parte de la contratista.

En este escenario, Britos aseguró que, al menos durante su gestión al frente del viceministerio, todos los módulos que fueron pagados habían sido previamente verificados, aunque reconoció que al momento de su renuncia al cargo todavía el contrato se encontraba en ejecución, por lo que aún existían equipos pendientes de entrega.

Agregó que en el VMT debería estar toda la documentación en que consta la entrega de los equipos que recibieron y que ningún ítem fue pagado sin esa entrega. “El contrato seguía vigente sin ninguna objeción”, señaló. Y puntualizó: “Espero que esos documentos se entreguen para esclarecer, pero no están en mi poder, están en la institución y entiendo yo que eso se está investigando”.

Lea más: Viceministro de Transporte dice que al menos hubo negligencia

Investigan dos licitaciones más

En vista de que no se cumplió el contrato de US$ 3,9 millones, el VMT había convocado a dos licitaciones más relacionadas al CCM, durante la gestión de Víctor Sánchez. Una ya fue adjudicada por G. 1.069 millones a la empresa E- Servis, representada por Gustavo Villate, y la otra -con precio de referencia G. 6.610 millones- se encuentra en etapa de evaluación, según el portal de la DNCP. Todos los procesos están hoy en investigación.