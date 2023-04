Denuncian daño patrimonial 50 años después de firma del Tratado de Itaipú

Encabezado por el parlasuriano Ricardo Canese y su hija, la exviceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, un grupo de candidatos del Frente Guasu presentó esta mañana una denuncia penal del daño patrimonial que causó al Estado paraguayo el gobierno de Mario Abdo Benítez con decisiones referentes a Itaipú Binacional.

Piden al Dr. Emiliano Rolón Fernández, Fiscal General del Estado, que al cumplirse el 50° aniversario de la firma del Tratado de Itaipú, se investigue “la comisión de atentados en contra del patrimonio público cometidos en el ámbito de Itaipú Binacional, por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, así como demás cómplices”.

Sostienen que se fijó una tarifa de Itaipú, para este año, superior al costo del servicio, en perjuicio de la ANDE y de sus usuarios. Asimismo, que la exportación de la energía de Itaipú que el Paraguay no consume está por debajo del precio de mercado e incluso inferior al anterior precio de exportación vigente hasta el 2021. También piden que se investigue el desperdicio de agua por el vertedero de Itaipú, habiendo capacidad para generar energía eléctrica y producir beneficios para el Estado paraguayo.

Lea más: Video: Presentan denuncia contra Mario Abdo

Por último, los denunciantes se refieren a la ilegal deuda espuria de Itaipú, cuyo informe final fue terminado por la Contraloría General de la República (CGR) el 19 de julio del 2021, que hasta ahora nada se hizo para reclamar un resarcimiento por dicha deuda que perjudicó a la Itaipú Binacional, la ANDE y el Estado paraguayo.

Solicitaron que en cada uno de estos cuatro casos, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue los hechos, identifique a todos los autores y cómplices de esos ilícitos y proceda a su imputación. “Solicitamos a la FGE que identifique a los autores de estos hechos que determinaron un gravísimo daño patrimonial al Estado paraguayo, en nuestra opinión el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la ANDE y los actuales directores y consejeros de Itaipú Binacional, entre otros, del actual gobierno, para el caso de los daños causados”, manifestaron.

Lea más: Itaipú: Estas son las propuestas de Efraín, Santi, Payo y Euclides

Sobre la tarifa

El costo del servicio eléctrico, al pagarse todas las deudas de Itaipú se habría reducido en unos US$ 2.000 millones-año, desde el 2021 hasta marzo del 2023. Por tanto, consideran que la tarifa eléctrica debería ser en el 2023 solo US$ 8,87 kW-mes y no US$ 16,71 kW-mes, como fue fijado. Consiguientemente, la ANDE paga de más a Itaipú Binacional en el 2023 la suma de US$ 7,84 kW-mes o US$ 202,6 millones al año.

Deuda ilegal no fue asumida

La denuncia señala que el gobierno de Abdo Benítez, en lugar de exigir al Brasil que dé algún tipo de resarcimiento por la deuda espuria de Itaipú, causada porque las empresas eléctricas brasileñas no quisieron pagar el costo real del servicio entre 1985 a 1997, y no lo hicieron en un 97,5% del total, en forma enteramente “ilegal”, como lo caracterizó la Contraloría General de la República, se llamó a silencio y desconoció el Informe Final de la CGR del 19 de julio de 2021.