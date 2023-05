Desempleo sube a 6,5% en el primer trimestre y afecta a 243.000 personas

Durante el primer trimestre del 2023, las personas clasificadas como desocupadas (desempleo abierto) fueron alrededor de 242.982 personas, de las cuales, cerca de 105.061 fueron hombres (43,2%) y 137.921 mujeres (56,8%), según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de desempleo en el primer trimestre del año fue del 6,5% de la Fuerza de Trabajo o Población Económicamente Activa (PEA), dato superior al comparar con el trimestre anterior (setiembre a diciembre del 2022) cuando llegó a 5,7%. Esto representa en la práctica unos 30.000 desocupados más en tres meses.

No obstante, al comparar con el mismo periodo del año pasado (enero a marzo del 2022) que fue del 8,5%, se observa una disminución en la tasa de desempleo en la variación interanual que representa unos 75.000 empleos más en un año.

Lea más: Desempleo subió a 8,2% y afectó a 295.000 personas en el tercer trimestre del año

Subocupación bajó en primer trimestre del 2023

Por otra parte, los datos del INE también revelan que la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectó al 3,8% de la fuerza de trabajo, porcentaje inferior al 4,1% del trimestre anterior y también inferior al 5,2% que alcanzó en igual periodo del año pasado.

Según los datos oficiales publicados ayer por el INE, alrededor de 141.031 personas estaban en la franja de sub ocupados en el primer trimestre del año.

Respecto al mismo periodo del año 2022, la subocupación registró una diferencia negativa de 1,4 punto porcentual (bajando de 5,2% al 3,8%) y en términos absolutos la diferencia negativa fue de aproximadamente 53.590 sub ocupados menos por insuficiencia de tiempo de trabajo en el lapso de un año.

Al comparar con respecto al cuarto trimestre del 2022, se observa que la variación nacional tuvo una leve diferencia negativa de 0,3 puntos porcentuales (de 4,1% a 3,8%), que en términos absolutos representó 13.943 personas menos en los últimos tres meses.

Lea más: Tasa de desempleo bajó al 5,7% en el cuarto trimestre y afectó a 212.265 personas

Inconvenientes para el acceso laboral

En resumen, la suma de los grupos poblacionales que presentaron algún inconveniente de acceso al trabajo, como la desocupación (242.982), subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo (141.031) , muestra que unas 384.013 personas fueron afectadas por alguno de los inconvenientes de acceso laboral señalados, cifra que representan el 10,2% de la fuerza de trabajo.

Lea más: Día del trabajador: Desempleo afecta a 212.000 paraguayos

Fuerza de trabajo

De acuerdo con los datos del INE, la fuerza de Trabajo registrada en el primer trimestre del 2023 está conformada por alrededor de 3.750.477 personas, o sea el 70,1% de la población de 15 y más años de edad.

Con respecto al mismo periodo del año 2022, la fuerza de trabajo tuvo una diferencia negativa de 1,1 punto porcentual, en términos de cantidad absoluta significó un aumento de 6.129 personas aproximadamente.

Respecto al cuarto trimestre del 2022, la tasa de la fuerza de trabajo prácticamente no presentó diferencia (70,2% a 70,1%) y el aumento fue de 12.831 personas aproximadamente, producto principalmente del aumento de hombres en la fuerza de trabajo (10.522 personas aproximadamente)

Lea más: Fuerza de trabajo, el desempleo y la ocupación en Paraguay

Variación en tasa de ocupados

Según registros oficiales del INE, la cantidad de ocupados en el primer trimestre del año 2022 fue alrededor de 3.507.495 personas, que equivale al 65,6% de la población de 15 y más años de edad.

Al comparar con el mismo periodo del año 2022, la tasa de ocupación dio una leve diferencia positiva de 0,4 punto porcentual (65,2% vs. 65,6%) y en términos absolutos, se dio un aumento de 80.177 personas ocupadas, producto del aumento de los hombres. No obstante, al comparar con el cuarto trimestre del 2022, la tasa de ocupación, dio una leve diferencia negativa de 0,6 puntos porcentuales (66,2% vs. 65,6%), que en términos absolutos, se observó en alrededor de 17.886 personas menos