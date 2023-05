Suman US$ 177 millones: Estos son los bancos que más ganaron en cuatro meses

Las entidades bancarias del sistema consolidan un buen resultado en esta primera parte del año, considerando las cifras de las ganancias que obtuvieron al cuarto mes del año, de G. 1.274.694 millones (US$ 177 millones al cambio actual). Según dichos resultados, se puede observar cómo el negocio financiero está sintiendo los efectos de la reactivación económica, y recuperó en sectores claves como son la agricultura y la ganadería.

De acuerdo con los datos del boletín de bancos publicado por la banca matriz, las ganancias de las intermediarias al primer cuatrimestre superan en 15% a las utilidades alcanzadas en igual periodo del 2022, cuando totalizaron G. 1,11 billones (US$ 154 millones).

Los bancos que más ganaron de enero a abril del 2023

El reporte del BCP detalla que los bancos con mayor rentabilidad entre enero y abril del presente año fueron: Itaú, con G. 345.077 millones (US$ 48 millones); le siguen el banco Continental, con G. 241.973 millones (US$ 33,6 millones), el Banco Nacional de Fomento, con G. 154.032 millones (US$ 21,3 millones).

Sigue el banco GNB, con G. 144.118 millones (US$ 20 millones), Sudameris G. 94.879 millones (US$ 13,1 millones) y Banco Atlas, con G. 91.898 millones (US$ 12,7 millones), entre otras.

¿De dónde provienen las ganancias?

Las ganancias de los bancos provienen de los intereses que ganan por su participación en Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del BCP, colocación de préstamos y otros instrumentos financieros, comisiones y demás actividades que hacen al negocio.

Las utilidades del sector financiero se vieron afectadas en estos dos últimos años por el efecto de la pandemia que impactó en la actividad de los agentes económicos de los distintos rubros. Muchos clientes se vieron obligados a refinanciar sus deudas y renegociar sus compromisos por esta situación; mientras que en el último periodo también afectó la condición climática adversa con impacto más focalizado en el sector primario.

Tasa de la morosidad se mantiene

Por otra parte, el boletín de bancos también detalla que el índice de morosidad bancaria se ubicó en 3,30% sobre la cartera de préstamos en el cuarto mes del año, que representa una estabilidad en este indicador en comparación al mes anterior.

Con lo cual también se refleja el buen dinamismo de la economía, que a muchos clientes permitió ponerse al día con sus deudas. A su vez, la cartera bancaria sigue evolucionando y hasta abril ya alcanzó G. 126 billones (US$ 17.612 millones), 11% más que el año pasado en igual periodo.