Agonizante Copaco debe G. 33.268 millones al IPS y la SET

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) solo acumula pérdidas y ya no puede cumplir con sus compromisos con el Instituto de Previsión Social (IPS), tampoco con sus obligaciones fiscales, porque también debe varios millones a la Secretaría de Estado de Tributación (SET). La deuda con ambas instituciones ya llega a G. 33.268 millones, según los registros.

En este sentido, la estatal adeuda G. 13.351 millones al IPS en concepto de aporte obrero-patronal, por el que solicitó que se le permita fraccionar sus pagos, según se desprende de un informe de la sindicatura de la estatal, que se remitió al presidente de la empresa, Sante Vallese, el 17 de abril de este año.

En ese documento, el entonces síndico Francisco Manzi, destituido en la asamblea de la semana pasada, advirtió al presidente respecto a la falta de pagos a la previsional y el pago fraccionado que solicitó la Copaco.

“Durante el ejercicio 2022, debido a la falta de pago en tiempo del Aporte Obrero Patronal, COPACO SA se vio en la necesidad de solicitar el pago fraccionado de sus obligaciones ante el Instituto de Previsión Social, lo cual generó en su momento desembolsos adicionales en concepto de mora, hechos verificados de conformidad con la documentación enviada a esta Sindicatura en respuesta al Memorándum N°88/ST/2022 remitido a la Presidencia del Directorio”, resalta el escrito.

Copaco: Deuda a la SET

Respecto a sus deudas fiscales, el ex síndico señaló que Copaco debe a la Sub Secretaría de Estado de Tributación (SET) G. 19.917 millones, por lo que también pidió facilidades de pago de la obligación del IVA (Impuesto del Valor Agregado).

“Similar situación con relación a pagos atrasados se dio en lo que hace a la Sub Secretaría de Estado de Tributación pues se solicitó facilidades de pago de la obligación IVA mediante cuotas en lo que hace a varios meses del ejercicio 2022, todo ello mencionado en el Informe firmado por la contadora Cynthia C. Noguera G. del Departamento de Contabilidad en fecha 03/08/2022″, añade el documento.

Pérdida millonaria el año pasado

La Copaco registra una pérdida de más de G. 188.000 millones (US$ 26,1 millones al cambio actual) hasta diciembre del año pasado, de acuerdo con los datos y este balance sigue sin aprobarse por la asamblea general de accionistas de la estatal, justamente por algunas inconsistencias. Asimismo, la estatal ya acumuló una deuda de G. 193.076 millones (US$ 26,7 millones) a sus proveedoras, que no se sabe cómo pagarán debido a su aguda escasez de recursos.

Los compromisos pendientes de pago de la administración de Sante Vallese incluso abarcan contratos que datan del 2017. En teoría, Vallese, en 10 días más, presentará un plan de mejora a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP), pero según los funcionarios tuvo cinco años para hacer algo por la compañía, que no exhibe mejoría alguna.