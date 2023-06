Deuda de Copaco a sus proveedoras ya llega a más de US$ 26 millones

Documentos que fueron remitidos a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) revelan que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) ya acumuló una deuda de G. 193.076 millones (US$ 26,7 millones) a sus proveedoras, que no se sabe cómo se pagarán, ya que la estatal no cuenta con fondos.

Los compromisos pendientes de pago de la administración de Sante Vallese incluso abarcan contratos que datan del 2017, según un escrito que el síndico destituido, Francisco Manzi, remitió a la DGEP el 20 de abril de este año.

Recordemos que Manzi fue destituido esta semana, en la última asamblea general ordinaria de accionistas de la Copaco, y fue reemplazado por Julio César Ledesma, quien es leal a Vallese.

“La sindicatura a través del Memorándum N°95/ST/2022 efectuó un llamado de atención al punto expuesto al señalar que entre los pagos adeudados aún se verificaban contratos que datan desde el año 2017″, resalta la nota que Manzi remitió a la DGEP, cuya titular es Martha Peña, quien se mantiene en silencio cómplice sobre la pésima situación financiera de Copaco.

Agregó que “es necesario que se tengan presente los citados números adeudados, sobre todo al momento de efectuar nuevos procesos de adquisición, más aún cuando no se tiene conocimiento de los contratos pendientes de aprobación por parte del directorio que puedan obrar en Secretaria Ejecutiva”.

Copaco: detalles de deudas se guardan bajo siete llaves, pero gestionan millonario préstamo

Los detalles de las deudas a las contratistas de Copaco se guardan bajo siete llaves en la empresa pública y actualmente la estatal está gestionando un millonario préstamo de G. 25.000 millones (US$ 3,5 millones), a través de la modalidad de un fideicomiso, para poder cumplir con sus obligaciones.

Pero con este empréstito, solo se estaría pagando una millonaria deuda que tiene la estatal con la firma CELEXX S.A. (representado por Marco Esteban Domanizcky García de Zuñiga), que fue adjudicada en 2019 para la “expansión de capacidad del actual core de paquetes”, por G. 49.950 millones, según fuentes de la compañía.

Para acceder a este empréstito la empresa pública pidió cotizaciones a varias entidades bancarias y solo una (Banco Continental) elevó una propuesta de constitución del fideicomiso, con la condición de que la estatal otorgue como garantía de pago los ingresos que recibe de las conciliaciones con las telefónicas privadas.

Actualmente, Copaco percibe unos G. 4.000 millones mensuales de las telefónicas privadas, por la generación de tráfico entrante y saliente en sus redes y este ingreso es el que quiere comprometer.

Vallese tampoco aclara en qué se usará el millonario préstamo

El presidente de Copaco, Sante Vallese, manifestó el miércoles último a este diario que aunque realizaron las gestiones de un préstamo multimillonario, con la figura de un fideicomiso, todavía nada se autorizó ni se concretó hasta la fecha. Empero, indicó que sí necesitan de recursos para poder cumplir con sus obligaciones, como los pagos a proveedores e inversiones, pero no especificó los detalles de los mismos.

“Nosotros tenemos que ver una figura de financiación externa. Primero, que todo nuestro sector se mueve con financiación externa, eso no es nada raro. Pero en nuestro caso, tenemos en nuestro presupuesto aprobado, en el que se estableció que hay cosas que debemos abonar como fuente 20 (recursos del crédito público), que no podemos pagar con recursos propios”, expresó.

Vallese demandó a Copaco para cobrar “premio” millonario por jubilación

Por otro lado, el presidente de Copaco, Sante Vallese, demandó a la estatal que dirige ante el Juzgado en lo Laboral, para poder cobrar más de G. 540 millones a la estatal como “premio” de jubilación. Es que la Copaco, por contrato colectivo de trabajo, está obligada a pagar una compensación a los funcionarios que se retiran.

Este desembolso obligatorio figura en el Art. 78 del contrato colectivo y señala: “Cuando el trabajador se acoja a la jubilación ordinaria o extraordinaria, Copaco lo compensará con el equivalente al 50% del último salario por cada año de servicio”. En este sentido, Vallese quiere que se le calcule este “premio” sobre su dieta como presidente de la entidad.