Caja Fiscal: aporte por cargos vacantes suma G. 319.861 millones

La ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) dispone que los recursos previstos por cargos vacantes sean ingresados como aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.

El informe de la cartera económica da cuenta de que por sectores el ingreso por cargos vacantes es el siguiente: administración pública G. 211.195 millones, magistrados judiciales G. 17.580 millones, magisterio nacional G. 63.019 millones, docentes universitarios G. 11.623 millones, Fuerzas Armadas G. 9.613 millones y Fuerzas Policiales G. 6.831 millones.

En total ingresaron G. 319.861 millones (US$ 45 millones al cambio presupuestado), que se sumaron a los demás aportes que realizan los funcionarios, así como en concepto de multas, saldo no devengado y ley 6085/208.

Lea más: Caja Fiscal: Fisco aportó US$ 80 millones por “cargos vacantes”

El año pasado había aportado solo en concepto de cargos vacantes US$ 84 millones, por lo que el déficit global de la entidad se situó en US$ 210 millones finalmente, según sostiene Hacienda.

De acuerdo con los números del presente ejercicio, de enero a mayo ingresaron a la Caja Fiscal G. 1,4 billones (US$ 205,6 millones) en todos los conceptos, pero los gastos sumaron G. 1,9 billones (US$ 266,6 millones), por consiguiente el déficit es de G. 444.202 millones (US$ 61 millones), que representa un 23%.

Los sectores que registran déficits son: policías, militares y maestros, con el 72%, 62% y 39%, respectivamente. En tanto, los empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, tienen superávit del 92%, 33%, 2%, respectivamente.