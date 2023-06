ANDE empieza mañana cortes de energía a morosos de Mariano Roque Alonso

Desde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que el operativo de cortes del servicio de energía eléctrica está direccionado a unos 1.100 clientes de Mariano Roque Alonso. Las desconexiones se harán priorizando a aquellos que más facturas impagas tengan y a los grandes montos.

El gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, informó que los clientes morosos de Mariano Roque Alonso suman deudas por G. 11.500 millones, razón por la cual movilizarán unas 15 cuadrillas para los trabajos de corte y también de reconexión a los que paguen sus facturas vencidas o las refinancien.

“Invitamos a nuestros clientes a realizar el pago de sus facturas en los locales habilitados o aprovechar las promociones vigentes para el fraccionamiento de la deuda en cualquiera de nuestras oficias de atención al cliente o desde www.ande.gov.py o desde la app Mi ANDE”, publicaron.

Cabe recordar que la ANDE realizó 35.000 cortes de suministros en mayo pasado a sus clientes que acumulaban desde tres facturas vencidas en adelante. De este total, 13.500 desconexiones fueron hechas en Asunción y 21.500 en el resto del país, según informó el gerente comercial de la empresa estatal de electricidad.

Buscando disminuir su nivel de morosidad, que llega al 31%, la ANDE intensificó los cortes de suministro eléctrico a partir del 22 de mayo pasado.

Alrededor de 385.000 clientes tienen tres o más facturas atrasadas en el pago en todo el país, pero en Asunción, Central y Alto Paraná se concentran más del 40% de los clientes morosos.

Mientras las deudas de clientes particulares alcanzan los US$ 200 millones, las de entidades del Estado superan los US$ 70 millones, de acuerdo con el gerente comercial. Explicó, sin embargo, que lo no cobrado a las instituciones no suman a la la cuenta de sus clientes morosos, porque tienen una gestión diferente de cobro y porque además no pueden cortarles el suministro.

Campaña “Brillante oportunidad”

Por otra parte, se encuentra vigente hasta el 30 de junio, la campaña de refinanciación de las deudas denominada “Brillante oportunidad”, que se lanzó el 10 de mayo último. La financiación de la totalidad de la deuda es exclusiva para clientes en baja tensión.

Las condiciones para una nueva financiación son: entrega del 15% del total de la deuda, más el recargo moratorio. El saldo en cuotas iguales y consecutivas, sin intereses, equivalente a tres veces la cantidad de facturas pendientes, con máximo de 36 cuotas.

Para renovar la financiación piden una entrega del 15% del total de la deuda, incluido el recargo moratorio. El saldo se distribuye en cuotas iguales y consecutivas hasta en 24 cuotas, sin intereses. Otro beneficio es la exoneración del recargo por la mora -monto total de las facturas vencidas - cuando el pago se realiza al contado.