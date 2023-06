Rápido deterioro de la ruta Curuguaty - Ypejhú

El mayor deterioro de la vía, que corresponde a un tramo de la ruta PY13, se puede observar en el trecho Villa Ygatimí a Ypejhú, donde con el paso del tiempo se formaron pozos profundos en diferentes partes sobre la capa asfáltica, situación que desemboca en los desperfectos mecánicos de los vehículos y motocicletas que circulan por el lugar. En varias ocasiones se reportaron incluso accidentes graves provocados por los baches.

Lo preocupante mayor precisamente, es que no hay señalización en la zona, por lo que si un conductor no conoce el camino se expone a padecer los efectos de la mala conservación y la posibilidad de sufrir algún percance, si no se toman las precauciones correspondientes, como andar con una mínima velocidad.

Lea más: Cierran ruta para exigir construcción de pavimento asfáltico en Canindeyú

La obra estuvo a cargo del Consorcio Villa Ygatimí, integrado por la cuestionada empresa Tecnoedil S.A. y la Constructora Mendes Junior Trading e Engenharia SA. Demandó una inversión de G. 360.000 millones con financiación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) con contrapartida local.

Los camioneros exigieron la rápida reparación del tramo, ya que es una ruta muy utilizada porque corresponde a una zona eminentemente productiva y comercial, según explicaron.

El gobierno actual sostiene que la construcción y culminación de dicho tramo, uniendo las localidades de Curuguaty, Villa Ygatimí e Ypejhú con el Brasil, a través de la ciudad de Paranhos, tuvo la intención de intensificar el flujo comercial en esa región del país, marcado en gran medida por las actividades ilícitas relacionadas con la producción y tráfico de marihuana.

RUTA D087 por cortarse

Otra importante ruta que hace fue habilitada hace apenas dos años y medio en el departamento de Canindeyú es la Ruta Departamental D087 que interconecta a los distritos de Ybyrarobaná, Laurel y Nueva Esperanza, entre las rutas PY03 y la PY07 (ex supercarretera).

Las autoridades comunales de esa zona y los lugareños piden desde el año pasado que el MOPC repare especialmente el trayecto de unos 15 kilómetros (de 40 que tiene dicho tramo), entre Laural y la Ruta PY03. A unos tres kilómetros del empalme, existe un profundo boquete de más de 5 metros de profundidad que podría tragarse el pavimento asfáltico de un momento a otro.