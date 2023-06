Director de Yacyretá tratará crisis de la binacional con ministra argentina de Energía

Hoy, por la mañana, el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, recibió en su oficina de Asunción a Raúl Pérez, consejero de Yacyretá del lado argentino y actual secretario del ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa. Juntos revisaron la agenda que será desarrollada durante la reunión prevista para esta semana, en la que abordarán la actual crisis financiera por la que pasa la entidad.

Las autoridades paraguayas de la binacional vienen llevando adelante arduas negociaciones con sus pares de la margen argentina, para acordar pagos atrasados de deudas por cesión y consumo de energía eléctrica producida por la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

La binacional informó que de la reunión de ayer también formó parte el secretario del Comité Ejecutivo de Margen Derecha, Alejandro Takahasi.

Lea más: Coordinar estrategias en binacionales

Con el “cháke”

Cabe recordar que, tras la reunión que mantuvieron el jueves 15 de junio último, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el vicepresidente Hugo Velázquez y el director de la EBY Nicanor Duarte Frutos, en la que analizaron la situación financiera actual de Yacyretá, el último de los nombrados admitió la posibilidad de dejar de producir energía en la central si es que Argentina no paga. “Si es que no hay pago, por qué tendríamos que estar produciendo energía si no van a reconocer la necesidad que ellos tienen (Argentina) y también la urgencia de cumplir los compromisos”, señaló ante periodistas apostados en el lugar.

Dijo entonces que, pese al caos financiero en Yacyretá, bajo la actual administración se logró una transferencia de US$ 250 millones anuales, la que permitió realizar importantes inversiones sociales en el país. “El promedio de transferencia que tuvimos en nuestro gobierno fue de US$ 23 millones; US$ 250 millones al año”, indicó.

Agregó que si las transferencias se frenan, muchas políticas sociales podrían tener serias dificultades. Además, trascendió también que el Comité Ejecutivo de la EBY aprobó una línea de crédito de US$ 50 millones, con 24 meses de plazo y con un tasa de interés del 8,23% anual, pero que aún necesita de la aprobación del Consejo de Administración, gestión que demuestra el aprieto financiero en que se encuentra la entidad binacional.

Lea más: Director de Yacyretá habla de medidas de presión para cobrar a la Argentina

Eso sin contar que está en plena ejecución el proyecto de la Central Aña Cuá, donde los obreros paraguayos están en huelga desde el 14 de abril pasado, exigiendo igualdad de condiciones laborales que sus colegas argentinos.