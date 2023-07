Negocios en bolsa de valores crecen 86% al primer semestre

Entre enero y junio del presente año la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) registró operaciones por un total de G. 15,01 billones (US$ 2.056 millones), que representa un incremento del 86,9% comparado al valor operado en igual periodo del año pasado, cuando se negoció por G. 8,03 billones (US$ 1.100 millones). Con este resultado, se van consolidando las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo record histórico de operaciones en alrededor de US$ 4.000 millones. El mayor valor alcanzado fue en el año 2021 cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones

De acuerdo con los datos suministrados por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), en el sexto mes del año se negoció en el mercado de valores local por valor de G. 3,22 billones (US$ 441 millones), lo que representa un repunte del 24% con respecto al mes de mayo, y superior en 153% interanual con respecto al mismo mes del año pasado.

Con ese resultado, el valor acumulado de lo operado en el mercado bursátil al sexto mes del año asciende a G. 15,01 billones, unos US$ 2.056 millones, según se desprende del informe suministrado por la institución al mes de junio.

Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021, cuando se alcanzó una cifra histórica de US$ 3.426 millones.

Buenas expectativas para segundo semestre

Rodrigo Rojas gerente general de la BVA mencionó que el desempeño de este primer semestre fue muy positivo y con buenas expectativas para el segundo semestre, ya que coyunturalmente suele reportarse mayor movimiento incluso, sobre todo en el ultimo trimestre de cada año.

Detalló igualmente que las emisiones locales del Ministerio de Hacienda ayudaron en gran manera en el resultado logrado en esta primera parte del año. Además hay nuevos registros de multinacionales como el BID que la semana pasada concretaron su quinta emisión en nuestro mercado en moneda local (G. 90.000 millones), también está la CAF en proceso de registro y se se espera emisiones en el corto plazo. “Este año está muy movido con este tipo de emisiones y eso genera una dinámica importante, habla bien de la confianza que tienen los inversores en la moneda local”, expresó

Mayor movimiento en mercado secuendario

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 66% de las negociaciones realizadas en el quinto mes de 2023. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez. Mientras que el volumen operado en el mercado primario (operaciones nuevas) representó el 34% negociado en el mes.

Otro hecho resaltante en el mercado de valores local es el volumen operado en la moneda local, que acapara el 73% de estas transacciones realizadas en el periodo, en tanto que solo el 26% corresponde a lo operado en moneda extranjera, o sea en dólares, según se desprende del boletín correspondiente al sexto mes del 2023.