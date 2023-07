Hacienda ratifica déficit de 2,3% para este año

La cartera de Hacienda dio a conocer en la fecha su informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de junio, en donde se detalla el panorama macroeconómico, los ingresos, los gastos, las inversiones ejecutadas y el resultado fiscal logrado al cierre del primer semestre del año.

Los datos fueron expuestos en una conferencia de prensa virtual llevada a cabo por el viceministro de Economía, Roberto Mernes, quien estuvo acompañado por Rolando Sapriza, director de Política Macrofiscal, y Luis Benítez, del departamento de Coyuntura Macrofiscal.

El informe menciona que a junio los ingresos totales (tributarios y no tributarios) aumentaron 3%, pasando de G. 19,7 billones (US$ 2.696 millones) logrados el año pasado a G. 20,3 billones (US$ 2.777 millones) obtenidos en el presente ejercicio.

La mayor recaudación obedece, según el informe, a la mejora en los ingresos acumulados por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en 4,8% y 0,2%, respectivamente. Además, otros ingresos aumentó 5,8% principalmente por los mayores ingresos acumulados de Itaipú.

Los gastos aumentaron 16,1%

Los gastos, por su parte, crecieron 16,1%, pasando de G. 18,5 billones (US$ 2.532 millones) recaudados en el ejercicio anterior a G. 21,4 billones (US$ 2.940 millones) alcanzados en el presente periodo.

El crecimiento del gasto es explicado principalmente por la dinámica de las prestaciones sociales (22,3%) y el pago de los intereses de la deuda (46,8%), las remuneraciones (7,6%) por los aumentos abonados (los salarios se llevan el 68% de los ingresos tributarios), entre otros.

Con respecto a la inversión pública, el informe indica que se mantiene la inversión estratégica orientada a la recuperación económica, en línea con la meta de convergencia fiscal, por lo que a junio representa una caída del 8,8%, principalmente porque ya terminó uno de los proyectos ejecutados bajo la modalidad llave en mano.

El informe señala que con estos indicadores el primer semestre cerró con un déficit de US$ 599 millones, lo que equivale a 1,37% del PIB; mientras que el anualizado se redujo de 3,6% registrado en mayo a 3,4% del PIB al cierre del semestre.

Déficit fiscal al cierre del año

Se le consultó al viceministro Mernes respecto a que las próximas autoridades del gobierno entrante señalaron que pagando las deudas pendientes con las empresas farmacéuticas y constructoras, el déficit fiscal se dispararía a 5% del PIB.

Mernes dijo al respecto, que están trabajando con tres a cuatro escenarios posibles, pero que Hacienda se mantiene en el escenario base de déficit de 2,3% del PIB como se establece el plan de convergencia.

Explicó que en cuanto a los compromisos pendientes, por decreto del Ejecutivo se solicitó a las entidades públicas que informen sobre las deudas y cesiones realizadas, a fin de tener las cifras exactas.

“La siguiente administración podrá hacerlo por etapas o de una vez, eso va a depender de la decisión que surja a partir del 15 de agosto en adelante, pero bajo el escenario que nosotros manejamos sigue estando vigente el de convergencia fiscal”, señaló.