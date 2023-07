INC defiende el plazo de sospechosa licitación para compra de puzolana

El titular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, defendió el corto plazo de solo 10 días que concedió la cementera pública a su cargo para que los interesados puedan ofertar en la sospechosa licitación para la adquisición de 300.000 toneladas puzolana. Este producto es utilizado como materia prima para la elaboración del cemento puzolánico.

“Hay un periodo de consultas, pero en el lapso de la requisitoria tampoco se presentó algún interesado. A nosotros nos llamó la atención que no se haya arrimado ningún interesado en hacer las consultas sobre los plazos o las especificaciones del llamado. Por eso es que a mí no me parece que el plazo de 10 días sea acelerado, porque en el rubro o el ambiente ya se sabía que se iba a licitar la compra de puzolana”, expresó.

Sin embargo, lo que no mencionó el presidente de la INC es que dio un plazo de solo tres días para que las empresas puedan realizar consultas sobre el llamado (del 19 al 22 de junio), con la modalidad de subasta a la baja electrónica.

Solamente indicó que “le hubiese gustado que se presenten más participantes” porque según dijo “eso iba a generar más pelea por el precio”.

Empresas a las que ya benefició el titular de INC se presentaron

Los cierto es que la convocatoria en cuestión se publicó el 19 de junio último y las propuestas de dos firmas interesadas se recibieron el 29 del mismo mes y solo ofertaron las empresas Auto Control SA, representada por Celsa Irene Vera de Candia, y Agroindustrial Calpar SA, dirigida por Francisco Rubén Careaga Meaurio.

El monto de referencia de la licitación es de G. 24.495 millones, con la modalidad de contrato abierto con abastecimiento simultáneo, pero las ofertas presentadas sobrepasaron dicho precio, pues Auto Control SA propuso un monto máximo de G. 25.500 millones y Agroindustrial Calpar SA ofertó G. 26.670 millones.

Llamativamente, en el llamado en curso se presentaron las mismas empresas que ya fueron beneficiadas por Benítez en una adjudicación anterior, del 2019, también para la compra de 300.000 toneladas de puzolana. Este contrato anterior con ambas firmas fue por G. 24.495 millones y todavía se tiene un importante saldo pendiente (para al menos una producción de 11 meses más), por lo que llama la atención que la INC haya apurado otro llamado para la compra del producto.

Ante esta situación, los técnicos de la fábrica sospecharon de que la licitación en curso se trataría del “último golpe” a la INC, antes del cambio de Gobierno.

Estas suposiciones tomaron fuerza ya que la cantidad de puzolana que quiere comprar la INC es para una producción de tres años, como ya se había contratado por primera vez en 2019.