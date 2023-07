Gastos en servicios personales aumentaron 10%

El informe de la cartera señala que a junio se destinó el 68% de los ingresos tributarios para financiar los servicios personales del sector público, lo que implica que de cada G. 100 recaudado G. 68 se utilizan para pagar salarios y otros beneficios.

Hacienda sostiene que para los sectores prioritarios del Estado: educación, salud y seguridad se destinan en total G. 53 de cada G. 100 de ingresos tributarios, lo que representa el 78% del total de salarios del sector público.

Explica que a pesar del menor dinamismo que se sigue registrando en los ingresos tributarios este año (3,1% de variación acumulada de enero a junio), este ratio se encuentra por debajo de lo registrado en promedio en los últimos 10 años (2013-2022) de G. 71.

Lea más: El aumento del gasto público obedece al prebendarismo, señalan economistas

Los servicios personales incluyen las remuneraciones básicas (sueldos, dieta, aguinaldo) y temporales (horas extras, adicional, gastos de residencia), asignaciones complementarias (subsidio familiar, bonificaciones y otros), personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal, entre otros.

Gastos en servicios personales

Los datos de la cartera indican que de enero a junio del año pasado se ejecutaron G. 9,4 billones (US$ 1.336,6 millones) y en el mismo periodo de este año subió a G. 10,4 billones (US$ 1.468,3 millones), lo que representa G. 934.700 millones más (US$ 131,6 millones) y equivale a 9,9% de diferencia.

El incremento se explica, según Hacienda, por los aumentos otorgados al sector docente: 5% en el mes de julio de 2022 y 8% en el mes de marzo de 2023 (se espera otro aumento del 8% para este mes de julio), lo que representa una carga adicional de G. 361.400 millones; también un incremento de G. 233.900 millones para el Ministerio de Salud Pública.

Lea más: PGN 2023: mayor participación en la ejecución se concentra en salarios, pensiones y deuda

Además, el reajuste a funcionarios que gana el salario mínimo por efecto de la variación registrada el año pasado del 11,4%, de las fuerzas públicas con un costo de G. 184.900 millones.

Igualmente, se registra aumentos en el Poder Judicial, dirigido principalmente al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la Corte Suprema de Justicia, lo que implica G. 59.600 millones para el fisco.

Con respecto a los ingresos tributarios, el informe señala que aumentó 3,1%, pasando de G. 14,9 billones (US$ 2.107,7 millones) registrado el año pasado a G. 15,4 billones (US$ 2.173,7 millones) en el presente ejercicio, lo que representa G. 468.000 millones (US$ 65,9 millones) más.