PGN 2023: mayor participación en la ejecución se concentra en salarios, pensiones y deuda

El reporte de la cartera de Hacienda señala que en la ejecución presupuestaria de enero a junio la mayor participación se concentra en los grupos de gastos de servicios personales, transferencias y servicio de la deuda pública.

Los servicios personales incluyen el pago de salarios y otros beneficios a los funcionarios; las transferencias guardan relación con el pago de pensión y fondos destinados a gobiernos subnacionales; mientras que el servicio de la deuda corresponde al pago del capital y de los intereses de los compromisos asumidos por la emisión de bonos o contratación de préstamos.

Explica que a los servicios personales se destinaron G. 9,9 billones (US$ 1.399 millones), que representa el 44,7% del presupuesto asignado; para el servicio de la deuda se utilizó poco más de G. 3 billones (US$ 436,1 millones), que implica el 41,8%; las transferencias totalizaron G. 6,9 billones (US$974,9 millones), que representa el 42,1%; y para otros gastos se destinaron G. 5,4 billones (US$ 762,7 millones), que equivale a 36,9% de lo presupuestado.

Hacienda indica que en cuanto al grupo de servicios personales, se menciona el reajuste salarial del 8% para los docentes, a partir del mes de marzo; así como que gran parte de la distribución del gasto en servicios personales se destinó para los sectores de salud y fuerza pública.

Pago de pensiones y transferencias en PGN 2023

Con relación a las transferencias, señala que el 51% del desembolso fue para jubilados y pensionados, de las cuales, se destaca para el sector no contributivo, para el pago a los beneficiarios de la pensión alimentaria, conforme a la Ley N° 3.728/2009.

El informe igualmente expresa que el 66% de la ejecución presupuestaria de los tres Poderes del Estado, y de las demás entidades de la administración central fueron financiadas con recursos del Tesoro, las cuales provienen en su mayoría de los impuestos.

Además, del total de G. 25,4 billones (US$ 3.572 millones) obligados al término del primer semestre, el 75% (G. 19 billones) corresponden a las siguientes cuatro entidades: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Ejecución del gasto social

Hacienda igualmente informó que en el primer semestre del año la ejecución de los servicios sociales fue de G. 13,9 billones (US$ 1.965 millones), lo que representa el 41% del presupuesto vigente correspondiente a la referida función.

El monto ejecutado de los servicios sociales desde la administración central muestra una variación del 12,4% con respecto al mismo periodo de 2022, es decir, un aumento aproximado de G. 1,5 billones, que se atribuye principalmente al incremento en la ejecución de los sectores de salud y seguridad social.

Asimismo, los demás servicios de la clasificación funcional del gasto también presentan aumentos con respecto a lo ejecutado en el 2022, indica el informe.

Explica que la estructura del gasto social se compuso principalmente en un 32% por recursos para el sector de educación, en tanto que para salud con el 27%, mientras que promoción y acción social, así como seguridad social, participan en un 20% y 17%, respectivamente.