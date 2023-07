INC reactivó el despacho de cemento en Villeta, pero alegan que cantidad entregada es insuficiente

La Industria Nacional del Cemento (INC) volvió a entregar cemento puzolánico a sus clientes desde esta mañana, en su planta de Villeta, tras conseguir reparar el viejo molino (el molino 1), el cual tuvo una avería. Sin embargo, el nuevo molino 2, que fue proveído por Engineering, seguirá sin operar hasta que se repare.

Varias distribuidoras señalaron a este diario que la entrega del producto es insuficiente y, además, indicaron que la cementera está priorizando la provisión del producto a sus grandes clientes, que son los que adquieren 60 cargas. Estas distribuidoras incluso tienen un descuento de hasta G. 4.000 por cada bolsa que compran, según indicaron.

“Somos muchos los que no compramos 60 cargas y tenemos que pagar un precio más caro para poder retirar y, además, nos están suministrando muy poco”, mencionó uno de los distribuidores.

Otro de los comercializadores señaló que están cansados de los problemas que tiene la INC. “Ahora no anda el molino, se arregla y no hay coque, cuando hay coque no hay materia prima, siempre tienen problemas”, lamentó.

Esperan entregar 40.000 bolsas hoy, según titular de la empresa

A su turno, el presidente de la fábrica, Ernesto Benítez, señaló que esperan entregar al menos 40.000 bolsas hoy, pero hay dudas de que se pueda llegar a esta cifra. Si las inversiones realizadas en la INC no hubiesen fracasado, la estatal debería estar despachando 90.000 bolsas por día y no estaría debiendo 900.000 bolsas a sus clientes.

Los trabajadores también están preocupados porque en Vallemí no se tiene suficiente “pet coque” o coque de petróleo, que es el combustible que se utiliza en el horno de la planta para la producción de clínker, principal insumo del cemento. Temen que el horno vuelva a parar nuevamente en cualquier momento.

“Nuestro problema es la poca cantidad de combustible. En este momento solamente tenemos para 6 días más, conste qué ayer llegaron 10 camiones cargados de coque”, expresó uno de los obreros de dicha planta.