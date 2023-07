MITIC multará G. 530 millones a Copaco por el fiasco de internet en escuelas

Pese a la queja generalizada por el fiasco del servicio de internet que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), dirigida por Sante Vallese, instaló en 290 escuelas del país (de las 386 previstas), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), cuyo titular es Fernando Saguier Caballero, multará solo G. 530 millones a la estatal.

El director general de Infraestructura del MITIC, Hugo Tarabini, responsable del plan, informó que este monto se calculó de acuerdo con lo establecido en el convenio de cooperación institucional, el cual fue firmado con la telefónica pública para la provisión del acceso a internet a instituciones educativas.

Señaló que para situaciones de indisponibilidad del servicio contratado que se deban a causas imputables a Copaco (problemas en su red lP y/o red de fibra óptica de última milla), se procederá a descontar de la factura correspondiente el monto de la multa. Dicho monto se calcula de acuerdo a los días de cortes, expresó.

Copaco reclamó millonario pago

Vale recordar que la Copaco ya le reclamó al MITIC, el 7 de julio último, el pago de una factura por G. 13.807 millones, por la cuestionada conexión que instaló en las escuelas. Dicha factura incluye el anticipo de G. 8.674 millones que ya le habían pagado a la telefónica en 2021, lo que significa que ahora pretende cobrar otros G. 5.132 millones más.

Esto significa que la multa de G. 530 millones se descontará de los G. 5.132 millones que pretende cobrar ahora la empresa estatal, por el pésimo servicio de internet que está instalando en las instituciones educativas.

“La factura que reclamó Copaco está en trámite administrativo, lo que significa que estamos haciendo las verificaciones de todo, como por ejemplo, cuándo efectivamente hicieron la instalación, si ese día funcionó, si el director del colegio validó si realmente funcionaba, la multa que se le aplica. Todo eso se está revisando de las 290 instalaciones por las que Copaco facturó”, expresó Tarabini. Agregó que si está todo en regla se pagará a la estatal lo que reclama.

Un año de retraso en instalación de internet de Copaco

El convenio de cooperación entre MITIC y Copaco se firmó el 14 de julio de 2021 y la Copaco se comprometió a instalar el acceso a internet, de 5 megas, en 386 escuelas del país, en tanto que el MITIC se responsabilizó de pagarle G. 25.683 millones por el montaje de la fibra óptica, los accesorios que requieran el emprendimiento y la conexión.

El acuerdo se financia con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y se ejecutó sin licitación, a través de un convenio interinstitucional, razón por la cual no se rige por la ley de Contrataciones Públicas.

Pero a dos años de la firma del acuerdo, la telefónica estatal llegó a “conectar” a 290 instituciones, pero en la práctica todas tienen problemas de conexión e incluso, en algunas escuelas, las redes no funcionan, según confirmó a este diario Miguel Mareco, miembro del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

“Estuve haciendo un sondeo del convenio y de las 386 instituciones, las casi 300 (conexiones) colocadas no funcionan como debe ser. Se cuelgan cada rato, se le llama a la gente de Copaco, pero no vienen. Están instalados, pero no funcionan, es un fracaso total”, denunció Mareco.

Pago de MITIC ¿para premio?

El presidente de Copaco, Sante Vallese, evita dar explicaciones a la ciudadanía y desde el MITIC admiten que la pésima situación financiera de la telefónica pública afectó al plan, que debía concluir hace un año.

Fuentes de Copaco señalaron Vallese, estaría presionando para que se pueda cobrar el millonario monto reclamado al MITIC, pese a que la estatal no cumplió ni con los plazos del convenio, ni con la calidad de banda ancha de 5 megas que debía proveer.

Al mismo tiempo, los funcionarios de la telefónica señalaron que los recursos que se obtendrán del MITIC se estarían utilizando para que ex altos directivos, como Vallese, puedan cobrar el “premio de jubilación” por el que incluso demandaron a Copaco.