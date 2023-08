MOPC: peaje debía subir a G. 19.000 en Ypacaraí para vehículos livianos, según ministro

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia mantuvo hasta este mediodía una reunión con los camioneros y al término del encuentro, que quedó en cuarto intermedio, mencionó que la tarifa del peaje en el puesto Ypacaraí, debía incluso subir hasta G.19.000 para los vehículos livianos.

Mencionó que esta cifra salió de los estudios realizados, pero que aún así mantuvieron la tarifa a G. 15.000, que es la suba aplicada desde la fecha en el tramo concesionado a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrado por Sacyr y Ocho A, esta última del senador Luis Pettengill.

Según indicó, esta es la suba se debía aplicar según este primer y único proyecto que se ejecuta a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP).

“Nuestro estudio de costo del peaje inclusive da más, hablando de vehículos livianos, da más de 15 mil, estamos entre G. 18.000 a G. 19.000 más o menos lo que nos da el estudio de costo del peaje. Eso está dentro de un estudio técnico, no es que nosotros lo hacemos así por sentimiento, está respaldado por estudios técnicos que lo hacen nuestros técnicos y también en conjunto con la gente de la SOE”, expresó.

MOPC estaba “en falta”, señaló ministro

Pero el ministro no explicó la formula aplicada para el reajuste del peaje y enfatizó que el MOPC ya estaba “en falta” por no aumentar la tarifa, porque según dijo esto hacía que el Estado aporte más de lo que debía para los pagos a la contratista. Sin embargo, no mencionó que pese al aumento del 200% en el peaje de Ypacaraí, el Estado seguirá “subsidiando” la mayor parte del costo de la duplicación de la Ruta PY02.

“Nosotros desde diciembre estamos demorando esto, el Estado está aportando más de lo que tenía (que aportar) para poder cumplir con este requisito. Y tenemos que ser serios. El contrato está, los hitos se cumplieron y es nuestra responsabilidad cumplir también con los proveedores y contratistas del Estado”, expresó.

No descarta fuga de peaje, aunque dice que supervisan

Respecto a las sospechas de una “fuga” en la recaudación de los peajes, cuyo cobro está en manos de Rutas del Este, pues ni la mitad de la inversión de la primera APP se está cubriendo con este cobro, el ministro mencionó que puede ser que esto ocurra, pero que la institución tiene tecnología y supervisores para controlar.

“A mí particularmente no me consta, pero puede que sea. Puede que sea así, pero nosotros estamos atentos siempre a cumplir con eso realmente”, expresó.

En este sentido, la duplicación de la ruta PY02 no se está pudiendo costear con los peajes. El 60% se está pagando con aportes estatales, es decir, del impuesto de todos los paraguayos que ni siquiera utilizan la vía y solo el 40% restante de los peajes.

En este sentido, el ministro dijo: “Es una cuestión también de la oferta y demanda. También tenemos que tener en cuenta que en la parte de pandemia, me acuerdo que se dio muy reducido esta situación (de la recaudación)”.