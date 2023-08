Peajes de Ypacaraí y Nueva Londres seguirán subiendo de acuerdo a la inflación

En la adenda número 4, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Rutas del Este (integrado por Sacyr y Ocho A) firmaron el 20 de febrero de este año, se estableció que la tarifa de los peajes de Ypacaraí y Nueva Londres se sigan reajustando según la inflación acumulada que se tenga en el país.

El documento, que fue rubricado por el titular del MOPC, Rodolfo Segovia, y los representantes de Rutas del Este, Juan Carlos Pettengill y Pedro Horcajo, señala que el precio de los peajes de los puestos mencionados tendrán aumentos cuando el IPC acumulado alcance el 10%.

Esto significa que la tarifa subiría cada dos años si se tiene en cuenta la meta inflacionaria del 4% al año, pudiendo llegar a un techo del 6%.

“Para la actualización de las tarifas establecidas en el numeral 4.2, se hará una revisión por parte de un equipo conformado por la Administración Contratante (MOPC) y el Ministerio de Hacienda cuando el IPC acumulado alcance 10%, según el boletín oficial emitido por el Banco Central del Paraguay, lo que permitirá a la Administración Contratante disponer la actualización de las tarifas de los peajes. El IPC base se tomará en el mes siguiente a la equiparación de las tarifas de peajes en Nueva Londres e Ypacaraí”.

Peaje no financia ni la mitad de la obra

Durante los 30 años de concesión de la ruta PY02, a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), el consorcio Rutas del Este percibirá unos US$ 1.700 millones por operar y mantener la citada carretera, por lo que se convirtió en la ruta más cara de la historia del país.

A esto hay que sumar los pagos extras que corresponden a “obras complementarias” o “compensaciones” por US$ 50 millones que se agregó al contrato de la empresa, a través de tres adendas.

Cuando se adjudicó la concesión en 2016, el Gobierno de Horacio Cartes informó que la duplicación de 149 km de la carretera, desde Ypacaraí hasta el inicio de la concesión de Tape Porã (Dr. Juan Manuel Frutos), se iba a financiar con la recaudación del peaje en un 60% y con aporte estatal el 40% restante.

Sin embargo, esto en la práctica no se cumplió, pues hoy más del 60% de la inversión se financia con los aportes del Estado y no del peaje, es decir, la mayor parte de la inversión se cubrirá con los impuestos de todos los paraguayos, que en algunos casos, ni siquiera utilizan la ruta.

Es más, ni siquiera con la duplicación del precio del peaje en Ypacaraí y con la triplicación del puesto de Nueva Londres se está pudiendo repuntar la recaudación del peaje, por lo que se sospecha de una “fuga” de los ingresos en estos puestos de percepción, cuyo cobro está en manos de Rutas del Este, grupo que sigue sin responder las consultas al respecto.

En este sentido se debe pagar US$ 80 millones al año a Rutas del Este y con el aumento del peaje se espera una recaudación de solo US$ 28 millones.

Actualmente se está recaudando US$ 14 millones en los dos puestos (Ypacaraí y Nueva Londres) y que con la duplicación de la tarifa en Ypacaraí llegarán a solo US$ 28 millones, aproximadamente. Sin embargo a Rutas del Este se le tiene que pagar unos US$ 80 millones anuales durante 15 años por la financiación, operación y mantenimiento de la vía.

Según el MOPC, actualmente no se está llegando al tráfico previsto en los estudios que realizó la institución para adjudicar la obra, por lo que esta situación está afectando financieramente a la APP, por lo que el Estado necesariamente tendrá que aportar cifras millonarias para cubrir los pasivos.