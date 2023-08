Rutas del Este dejó de hacer varias obras en ruta PY02 con venia del MOPC

El Consorcio Rutas del Este, integrado por la empresa española Sacyr y la paraguaya Ocho A, esta última del senador Luis Pettengill, dejó de ejecutar varias obras que estaban previstas en el marco de la duplicación de la ruta PY02, a través de adendas que fueron autorizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El grupo en cuestión, que está a cargo de operar y mantener la citada carretera durante 30 años, a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), por ejemplo, dejó de construir la circunvalación que estaba prevista para la ciudad de Ypacaraí.

En este sentido, según los datos de Obras Públicas, los pobladores de la zona no estaban de acuerdo en que se concrete dicha obra y que por eso el presupuesto que debía destinarse en la circunvalación se usó en mejorar la zona urbana de Ypacaraí. Pero no se informó el monto destinado en estas mejoras.

Lea más: MOPC autorizó pagos extras por US$ 50 millones a contratista de ruta PY02

Rutas del Este no construyó dos viaductos previstos en Caaguazú

Asimismo, el MOPC permitió que Rutas del Este deje de construir dos viaductos que debieron erigirse en Caaguazú, (km 177,1 y km 178,3) y además, le autorizó que tampoco construya un enlace tipo “trompeta” en la conexión con la ruta PY13.

En reemplazo de las obras mencionadas, Rutas del Este construyó cinco rotondas en un trayecto de 5 km de la ciudad, es decir, en Caaguazú, que se ganaron el mote de “rotondas de la muerte”, por la gran cantidad de accidentes ya causados.

Pobladores de la zona incluso plantearon un amparo constitucional para exigir la construcción de los pasos a desnivel, que estaban previstos en el proyecto original, pero aún así no pudieron conseguirlo. “Nosotros planteamos un amparo para que se construyan los viaductos, pero eso se rechazó en primera y segunda instancia, por eso quedaron así como están estas rotondas peligrosas”, señaló Blanca Benítez, de la Coordinadora Multisectorial Pro Paso a Desnivel de Caaguazú.

Lea más: Tras presión de la ciudadanía, suba del peaje será del 100% en vez del 200%, en Ypacaraí

El MOPC justificó en su momento que con la implementación de las rotondas la ciudad no será dividida en dos como ocurriría con la construcción de viaductos, donde se da preferencia a los que transitan por la ruta principal.

Según la cartera de Estado, Caaguazú es la única ciudad que tiene travesía urbana dentro del proyecto de duplicación y ampliación de la ruta PY02 y que en las demás ciudades se construyeron variantes o circunvalaciones.

Acotó que en esta ciudad, el proyecto original solo incluía 4 km de colectoras a cada lado, pero que ahora se tiene 16 Km en total; se proyectaba inicialmente dos pasos peatonales pero ahora se tiene siete, así como 5 rotondas e iluminación de punta a punta en todo el trayecto de la travesía urbana.

Todos estos cambios fueron autorizados por el MOPC, a través de la adenda 2 (del 15 de diciembre del 2020) y la adenda 3 (31 de enero del año 2022).

MOPC autorizó pagos extras al grupo

A través de las adendas 2, 3 y 4, firmadas en 2020, 2022, y 2023, el MOPC autorizó pagos “extras” por US$ 50 millones al Consorcio Rutas del Este, por obras complementarias y compensación. Este millonario desembolso se erogará al grupo en el corto plazo, a parte de los US$ 1.700 millones, aproximadamente, que se le pagará por operar y mantener la citada carretera durante los 30 años de concesión de la ruta PY02.

Rutas del Este percibirá tres pagos en el marco de la duplicación de la ruta PY02, que sumarán unos US$ 1.700 millones. En este sentido, la empresa estará cobrando US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo percibirá este desembolso dos veces al año, por un período de 15 años. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones.

Lea más: MOPC defiende la APP de ruta PY02 que desangra al Estado y a la ciudadanía

Además, el consorcio estableció el pago anual de G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará una erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones).

A estos pagos hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio percibirá unos US$ 134 millones más en 30 años (dependen del tránsito).

Para el pago de las obligaciones de la APP de ruta PY02 a Rutas del Este se había creado un fideicomiso, que es administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), donde se depositan lo recaudado en los dos peajes (Ypacaraí y Nueva Londres) y el aporte estatal para pagar las obligaciones al consorcio. Según el MOPC, este año el Estado aportará US$ 88 millones al fideicomiso, para cubrir las obligaciones del 2024, pues un año antes el fideicomiso tiene que tener los recursos a ser desembolsados a Rutas del Este.

Lea más: Paraguayos que ni usan la ruta PY02 pagan por duplicación de la carretera

Peaje no cubre ni la mitad de lo que se debe pagar a Rutas del Este

En la adenda 2 al contrato, el MOPC autorizó que el peaje de Ypacaraí y Nueva Londres tengan los mismos altos precios que el tramo concesionado de Tapé Porã. En el puesto de Nueva Londres dicha tarifa se aplicó (con la triplicación del precio), pero en Ypacaraí, tras la presión ciudadana, el aumento se duplicó (100%) y no triplicó como se registró en el caso anterior.

Pero pese a este aumento, los pagos que deben hacerse a Rutas del Este no se están cubriendo con la recaudación de los peajes, por lo que el Estado está absorbiendo los pasivos con millonarios aportes. Según los datos de Obras Públicas, actualmente se está recaudando US$ 14 millones en los dos puestos (Ypacaraí y Nueva Londres) y que con el aumento de la tarifa en Ypacaraí se llegaría a solo US$ 28 millones, aproximadamente. Sin embargo a Rutas del Este se le tiene que pagar unos US$ 80 millones anuales durante 15 años por la financiación, operación y mantenimiento de la vía.