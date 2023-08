Consideran urgente plan para pensiones

“Es un desafío del gobierno que no es para mañana, sino para hoy. Desde los gremios tenemos que ayudar en esto; porque si no hacemos algo y se destruye el sistema de pensiones, si el IPS entra en quiebra, va dejar a miles de familias en la calle, eso no podemos permitir”, expresó Enrique Bendaña, presidente de Cerneco, al término del discurso del presidente Santiago Peña ayer en la litoral del Palacio de López.

El empresario indicó que este plan ya no es reciente y que los gobiernos anteriores venían empujando el tema para los siguientes periodos. “Me consta que este ministro de Hacienda (Carlos Fernández) está muy preocupado por el tema y va insistir en esto, se ha reunido con los gremios para exponer esta situación, por lo que confiamos que se puede lograr un proyecto consensuado entre todos los sectores

Toda reforma genera tensión

A su vez, el economista Daniel Correa, director de desarrollo estratégico en Fonplata expresó que hay un camino de reformas que esta nueva administración debe encarar para el logro de sus objetivos en lo relacionado con el desarrollo y crecimiento económico, entre ellos justamente el de supervisión de pensiones es clave.

“Me parece que todo tipo de reformas generan tensión, pero creo que hay que darle la oportunidad a esta administración de que se pueden hacer estas reformas necesarias y urgentes”, acotó. Entre las reformas urgentes citó la supervisión de pensiones, otras relacionadas con el IPS, caja fiscal y en general de todas las cajas, ya que eso es de alguna forma los ahorros de todos los trabajadores.