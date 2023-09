Recaudación en agosto fue de US$ 358 millones y creció 9,2%, informó la DNIT

La nueva entidad creada por Ley N° 7143/2023, a partir de la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), entró en vigencia a fines de agosto por Decreto N° 82.

El informe de la DNIT, el primero desde su vigencia, señala que a través de la Gerencia General de Impuestos Internos y la Gerencia General de Aduanas, en agosto recaudó más de G. 2,6 billones (US$ 358 millones), lo que representa 9,2% más con relación al mismo periodo del año pasado.

Con este resultado, el ingreso acumulado de enero a agosto asciende a G. 22,4 billones (US$ 3.088 millones), lo que implica una variación interanual de 4,4% y equivale a G. 950.138 millones (US$ 130 millones) más de lo alcanzado en el mismo periodo de 2022.

El informe menciona que Gerencia General de Impuestos Internos en agosto recaudó G. 1,3 billones (US$ 181 millones), desglosándose de la siguiente manera: G. 1,2 billones (US$ 173 millones) en efectivo y G. 56.874 millones (US$ 8 millones) en compensaciones con créditos fiscales.

“En el mes de agosto se generó una variación interanual de 15,4% (Efectivo + Créditos Fiscales), y un crecimiento del 6,4% en términos de recaudación total acumulada de enero a agosto”, añade e informe.

Por su parte, el informe resalta que la Gerencia General de Aduanas registra en el presente mes la recaudación más elevada comparada con periodos anteriores de los tributos a la importación y exportación, monto que asciende a G. 1,2 billones (US$ 178 millones).

“En el mes agosto se generó una variación interanual de 3,5% y un crecimiento del 1,6% en términos de recaudación total acumulada de enero a agosto”, indica la nota.