Ministerio de Economía es el cambio que se le debía al Paraguay, según Fernández Valdovinos

El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, refirió que el nuevo Ministerio de Economía, que anteriormente era el Ministerio de Hacienda, era un cambio que se le debía al Paraguay desde hace mucho tiempo. “Hacía falta un Ministerio de Economía, un ministerio que piense más en el mediano y largo plazo y aplicar las políticas y dejar de pensar en ser un simple cajero”, alegó.

Aseveró que lo que se va a focalizar más es en los medianos y largos plazos en los diversos sectores de Paraguay. “Sugerimos la creación de este Ministerio de Economía y esperamos ver los resultados en políticas económicas”, detalló.

Habló sobre la cuestión del déficit fiscal, que según refirió en una cuestión de mediano plazo. “A partir del Ministerio de Economía vamos a implementar los proyectos porque es un ministerio con mucha más capacidad de decisión”, resaltó.

Transparencia en el Presupuesto General de la Nación 2024

Sobre el Presupuesto General de la Nación 2024, aclaró que se tiene mucha rigidez porque incluye intereses de la deuda externa y mayores egresos en pensiones. “Tenemos que ser transparente en esto. Tenemos que hacer tarea de concienciación porque, a pesar de que tengamos muchas ganas de cambiar, nos queda muy poco dinero, pero se pudo hacer algo”, destacó.

Fernández agregó además que, con la reingeniería que se hizo, se logró reasignar los recursos que iban a cargos vacantes. “Hemos eliminado un 2% en la parte de contratos y con eso pudimos, una vez que se resuelva la deuda con farmacéuticas, destinar US$ 52 millones más para medicamentos, un 20% más de lo que se tiene en el 2023. Aparte, quedan liberados los recursos del Ministerio de Salud, que son unos US$ 25 millones por mes”, destacó.

El ministro de Economía agregó que se lograron unos US$ 96 millones más para educación, parte del dinero que irá para útiles escolares y merienda escolar. “Aumentamos no solamente para el MEC, sino dimos unos US$ 5 millones más a las gobernaciones para que la merienda llegue a más estudiantes”, refirió.

Estos ajustes económicos conforman parte pequeña de lo que apunta el Ministerio de Economía, según mencionó. “Cuando más tiempo tengamos, vamos a analizar más el presupuesto. Los recursos son limitados y no podemos hacer todo lo que necesitamos”, subrayó Fernández.

El ministro de Economía destacó que el Gobierno todavía falta mayor comunicación. “La gente piensa que va al Congreso y va a tener más presupuesto. Y le dan con otros ingresos corrientes. Ahora esos ingresos no existen y se tiene una situación en el cual muchas instituciones tienen un enorme presupuesto y no tienen recursos porque sus gastos están financiados con estos ingresos corrientes”, destacó.