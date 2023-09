Créditos de Carbono: “vamos a aprender sobre la marcha”, señalan desde la UGP

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), de la ley de emisión y comercialización de Créditos de Carbono. En el artículo nueve de dicha ley menciona que la certificación va a ser emitida por una administradora de estándares de carbono, lo que le permitirá a los productores cobrar.

Subrayó que, para que Paraguay no quede fuera de juego y entre en “saldo rojo”, existen dos artículos que son importantes: el 10 que garantiza una reserva entre el 3 y 10% de los certificados y el artículo 15, que establece que, de haber saldo para comercializar, se va a dar la no objeción para comercializar afuera.

Destacó que el riesgo es que exista una sobreventa y que frene se frene el desarrollo de Paraguay. “Con estos artículos creemos que está la clave para no entrar en sobreventa y entrar a comprometer los compromisos internacionales de Paraguay”, resaltó.

Cristaldo enfatizó que el mayor punto donde hay que poner foco son en los artículos 10 y 15, que resguardan los intereses de Paraguay.

Certificadoras tendrán criterios

Sobre la administradora de estándares de carbono, refirió que son certificadoras fundadas internacionales que van a tener su criterio. “Va a ser muy difícil que esto se instale. Se está sobredimensionado, va a tener que ser un proyecto muy sólido y de bastante envergadura para que pasen con el tema de la adicionalidad”, subrayó.

Señaló que los compradores piden gente de su confianza para pagar las certificaciones. Paraguay lo que tiene es la no objeción. “Si Paraguay objeta, no se puede comercializar afuera. Si Paraguay no objeta, queda para comercializar "

Cristaldo subrayó que los Créditos de Carbono es una cuestión nueva, por lo que se debe estudiar con detenimiento. “No sabemos cómo va a salir e indaguemos qué es lo que va a pasar. Es un tema que vamos a aprender sobre la marcha”, sentenció.

Señaló además que los certificadores deben adecuarse a las condiciones paraguayas. “Es una manera de manejar los pesos y contrapesos”, dijo.