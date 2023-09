Por falta de pago de Argentina y el calor, Paraguay retira casi 100% de su energía

En conferencia de prensa y rodeado de los directores paraguayos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) e Itaipú, además del titular de la ANDE, el presidente en ejercicio Pedro Alliana anunció ayer que el Paraguay retiraría el 100% de la energía que le corresponde en la Central compartida con Argentina.

En ausencia del primer mandatario, Santiago Peña, que se encuentra en Estados Unidos, Alliana manifestó que el gobierno argentino le adeuda al Paraguay US$ 93 millones. Además, de tener otra deuda “que ellos no están reconociendo”, dijo. “Venían, un tiempo, pagando US$ 18 millones al mes y, de repente, empezaron a pagar apenas US$ 10 millones, entonces esta diferencia no están reconociendo”, dijo.

En consecuencia, habló con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y con los directores de Itaipú y Yacyretá, Justo Zacarías y Luis Benítez, respectivamente, para hacer el reclamo y usar el 100% de nuestra energía producida por Yacyretá. Además justificó la decisión basándose en el calor previsto para la semana, que implica mayor consumo de energía eléctrica.

Fue Sosa el que dio la hora en que empezarían a retirar la totalidad de la energía correspondiente al Paraguay, asegurando que desde las 10:00 de ayer se daría cumplimiento a las instrucciones del presidente y vicepresidente de la República.

“Uno de los factores fundamentales para que esto sea factible es el aumento de la demanda de energía eléctrica; con este nivel de temperatura, la demanda de energía eléctrica en Paraguay, en potencia, estaría encima de los 3000 MW y eso permite retirar el 100% de la potencia que nos corresponde y es el 50% de lo que está generando Yacyretá en ese momento”, detalló.

De acuerdo con datos oficiales de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de electricidad (Cammesa) de Argentina, el mayor nivel de uso paraguayo de la energía ayer fue a las 15:00, cuando de una producción de la EBY de 2.615 MW la ANDE retiró 1.220 MW, equivalente al 93,34% de nuestra mitad.

La ANDE informó que a las 14:30 retiró el 97,4% del total de la energía que le corresponde al Paraguay de Yacyretá, al usar 1.259,71 MW de una producción total de 2.584,55 MW, siendo así el aporte de la EBY al Sistema Interconectado Nacional, del 36,8%.

El presidente de la ANDE reiteró que esta es una decisión política y estratégica, no económica. “En este momento no estamos analizando el tema financiero”, acotó. Y aclaró que el costo adicional resultante de esta medida no se trasladará al cliente.

De esta manera, el gobierno paraguayo pretende dejar sin excedentes que ceder a la Argentina, dado que el gobierno de Alberto Fernández no abona por esa energía.

Consultado sobre qué se hará si Argentina quiere comprar nuevamente nuestros excedentes, Sosa contestó que esa será una decisión del gobierno.

Por su parte, Alliana resaltó que esta es “una cuestión de soberanía”. “Estamos dándole energía a un país que no nos está pagando lo que corresponde; ni siquiera están queriendo reconocer o pagar una deuda que ya existe”, sostuvo.

“Queremos un poco de respeto”, dijo y añadió que “a partir de hoy (por ayer), la ANDE “va a pagar prácticamente al contado” por la energía de Yacyretá.

No tiene relación con la hidrovía, según Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, entrevistado en el programa Mirador Mundial, de la CNN, al ser consultado sobre el conflicto con Argentina por el peaje que impuso en la Hidrovía Paraguay-Paraná y la acción de dejar de ceder energía al vecino país, aseguró que ambas cosas van por cuerdas separadas y que lo de Yacyretá nada tiene que ver con el impuesto en el río Paraná.