En octubre arrancará la revisión del Anexo C de Itaipú, anunciaron sus directores

El director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, dijo que el presidente de la República, Santiago Peña, ya dejó en claro que “en los primeros días de octubre nos encontraríamos en Brasilia, autoridades paraguayas y brasileñas para tratar inclusive el tema de Itaipú”.

“Vemos que los presidentes (Peña e Inácio Lula da Silva) continúan hablando asiduamente y ambos presidentes llevaron para sí la responsabilidad de la negociación del Anexo C”, manifestó.

Por su parte, al finalizar su exposición ayer en la Expo Paraguay - Brasil, Verri contó a los presentes que cuando los dos presidentes (Peña y Da Silva) se reunan nuevamente, “se hará el lanzamiento de las negociaciones del Anexo C”. “Esto está avanzando, entonces esto debería suceder”, acotó.

Sin embargo, mencionó que hay un problema, ya que el presidente Lula será operado el día 29 de setiembre. “Pero debería haber un fecha en octubre, entonces comenzarán las negociaciones”, indicó.

El director brasileño mencionó que los responsables de esta negociación serán los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira. “Discutirán el Anexo C, los subsidiaremos por dos lados (Itaipú de ambas márgenes), pero la decisión es será de los dos cancilleres, quienes negociarán”, explicó.

Agregó que luego se deberá tener la aprobación de los respectivos presidentes de la república, y una vez alcanzado el acuerdo, debe ser aprobado por el Congreso Nacional de ambos países. “Sólo lo digo a modo de aclaración (...) lleva un tiempo, que es el tiempo de las negociaciones internacionales, que es el tiempo del Congreso Nacional Paraguay-Brasil, para que podamos tener la resultado”, dijo.

Sin embargo, añadió que en una valoración muy personal, sin hablar en nombre de su gobierno, “la relación entre los dos países en este momento es muy sana, fluye mucho”, por lo que dijo estar muy optimista de que el plazo para la solución del Anexo C será muy rápido.

Consultado justamente sobre el plazo que él le daba a la negociación del Anexo C (ya que anteriormente había dicho que podrían ser cuatro a cinco años), contestó que cuando se trabaja en relaciones internacionales, el tiempo es muy particular. “Pero creo que como las relaciones fluyen muy bien, las divergencias deberían ser muy pequeñas. Entonces creo que será muy rápido”, expresó.

Acotó que será una negociación que durará unos meses. “Sin embargo, tengo muchas dificultades para determinar si será en cuatro meses o en cinco meses”, declaró.

La tarifa deberá ser definida este año

Aunque el director paraguayo Justo Zacarías señaló ayer que la tarifa de Itaipú para el año que viene está siendo tramitada normalmente, pero que también está un poco dependiente de los acuerdos que puedan existir al respecto del futuro de la Itaipú y cómo “la vamos a interpretar”, su par brasileño, Enio Verri, manifestó lo contrario. “La tarifa para el próximo año no está en el contexto del Anexo C. Es importante resaltar esto”, apuntó al ser preguntado al respecto.

“Una cosa no está ligada a la otra. El Anexo C ocurre una vez cada 50 años; la tarifa es anual. Entonces, una cosa no se debe a la otra. Podemos determinar la tarifa en septiembre y comenzar las negociaciones sobre el Anexo C en octubre y continuar hasta el próximo año”, refirió el director brasileño de Itaipú.

Agregó además que en agosto ya empezaron las negociaciones de la tarifa de Itaipú para el 2024.